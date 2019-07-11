الثقافة تحتفل بثورة 23 يوليو فى ايطاليا

كتب/ محمد الصناديلي بناء على ترشيح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وضمن فعاليات احتفالات الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو فى مختلف انحاء العالم قدمت فرقة نجوم الاوبرا حفلين بايطاليا الاول بمقر السفارة المصرية بروما بحضور السفير هشام بدر سفير مصر فى ايطاليا مع عدد من الشخصيات الدبلوماسية العامة والجالية المصرية والثانى بالاكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة جيهان زكي فى ختام النشاط الثقافي والفني للاكاديمية عن موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩ كما صاحب فعاليات مهرجان روما - افريقيا السينمائي .

قالت عبد الدايم ان ثورة 23 يوليو تمثل ذكرى مشرقة فى مسيرة الامة حيث نجحت فى تغيير وجه مصر وتحقيق احلام وطموحات ابنائها ، واضافت ان الاحتفال بها فى الخارج يبرز المكانة المرموقة التى تستند الى اقدم الحضارات الانسانية كما يؤكد استعادة البلاد لريادتها اقليميا ودولياً مشيرة الى دور القوى الناعمة فى مد جسور التواصل بين شعوب الارض خاصة فى المناسبات الخالدة التى شكلت لحظات فارقة فى التاريخ .

يذكر ان الحفلين شارك فيهما السوبرانو ايمان مصطفي - رشا طلعت ، الميتزوسوبرانو جولي فيظي ، التينور هشام الجندي بمشاركة عدد من فنانى اوبرا سان كارلو بايطاليا ومصاحبة عازف البيانو ديفيد كريشينزي وتضمنا الاغنية الشهيرة حلوة يا بلدي ومقتطفات من اشهر الاوبرات العالمية منها الارملة الطروب ، اكسير الحب ، كارمن الى جانب عدد من الاعمال الغنائية الفرنسية والايطالية .

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