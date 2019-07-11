"هيلي مول" يطلق حملة ( تسوق واربح ) ضمن موسم عروض أبوظبي لعام 2019

مرة أخرى يعود هيلي مول ليكون وجهة التسوق المتميزة في مدينة العين مع إطلاق حملة (تسوق واربح) بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ضمن موسم عروض أبوظبي. الحملة التي ستكون مليئة بالعروض الترويجية والخصومات التي تصل إلى نسبة 90% في المحلات التجارية المشاركة في موسم عروض أبوظبي. إنطلقت حملة ( تسوق واربح ) في 01 يوليو 2019 وستستمر حتى 03 أغسطس 2019.

قال المهندس سعيد سلطان الظاهري – الرئيس التنفيذي لهيلي مول ، نحن سعداء بمشاركتنا في موسم عروض أبوظبي لهذا العام بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ، لذلك أطلقنا حملة (تسوق واربح) في هيلي مول للمرة الثالثة والتي تهدف إلى زيادة مبيعات المحلات التجارية وتشجيع المتسوقين لزيارة هيلي مول للإستفاده من التخفيضات والعروض الهائله التي تطلقها المحلات المشاركه في موسم عروض أبوظبي حيث تصل نسبة الخصومات إلى 90%.

وأضاف الظاهري ، سيحظى المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أي من المحلات التجارية في هيلي مول بفرصة دخول السحب للفوز بقسائم مشتريات بقيمة 5000 درهم يوميا وحتى الثالث من أغسطس 2019 .سيتم السحب وإعلان أسماء الرابحين يوميا عند الساعه الخامسة مساءاً داخل المول.

وأختتم الظاهري ، من المتوقع أن يزيد عدد الزوار في هيلي مول خلال فترة الصيف لهذا العام نظرا للعروض الترفيهية والفعاليات التي يقدمها هيلي مول للزائرين خلال فترة الصيف ونظرا للعروض الترويجية والخصومات الهائلة التي ستقدمها المحلات المشاركة في موسم عروض أبوظبي وعلى رأسها محلات الأزياء والمجوهرات والساعات والإلكترونيات والعطوروالمطاعم والأدوات المنزلية .