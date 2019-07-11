أراضي دبي تمنح الإقامة الذهبية لمدة 5 سنوات لـ 20 مستثمرًا تزيد أصولهم على 200 مليون درهم

منحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الإقامة الذهبية لعشرين مستثمرًا عقاريًا ينتمون إلى أكثر من 12 جنسية، وتبلغ قيمة استثماراتهم العقارية المباشرة أكثر من 200 مليون درهم، وذلك في احتفال أقيم في أراضي دبي، حضره سعادة اللواء محمد المري، مدير عام الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعددًا من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات من القطاعين العام والخاص.

وخلال الاحتفال، تم تسليم الإقامة الذهبية لمدة خمس سنوات للمستثمرين العقاريين الذين لا تقل استثماراتهم في السوق العقارية المحلية عن 5 ملايين درهم، والمسجلة لدى الدائرة. ويستفيد من هذا الامتياز أيضًا جميع أفراد عائلاتهم (بمن فيهم الزوجة والأولاد)، وتتضمن شروط الحصول على تأشيرة إقامة لخمس سنوات من دون كفيل، أن يكون الاستثمار في عقار قائم واحد أو أكثر، كقيمة إجمالية للأصل العقاري، بصرف النظر عن كون العقار يملكه فرد أو مجموعة من المستثمرين. وتضم قائمة جنسيات المستثمرين: تونس، الولايات المتحدة الأمريكية، كومنولث دومينيكا، الهند، العراق، الصين، ليبيا، الأردن، إيران، باكستان، كازاخستان، سانت كيتس ونيفيس.

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وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "نتقدم بالشكر للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على التعاون معنا في هذا المشروع الذي سيعود نفعه الكبير على إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، لترسيخ مكانتها في صدارة الوجهات القادرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - "رعاه الله". إن التكامل والتعاون بين القطاعات الحكومية يسهم من خلال هذا المشروع في إسعاد المواطنين والمقيمين والزائرين، كما يبرز جاهزية مؤسساتنا لصياغة الحلول المبتكرة التي تساعد على إبراز دورنا كجهة حكومية للإسهام في التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الإمارات على الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم".