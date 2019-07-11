دبي من أهم الوجهات السياحية خلال الصيف تزخر بتجارب مرحة وعروض مذهلة

: مع حلول فصل الصيف ومع النمو المتزايد في أعداد السيّاح القادمين إلى دبي، تؤكد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التزامها المستمر بالعمل على تعزيز اقتصاد الإمارة من خلال تنشيط سياحة التسوّق ورفع مستويات الإنفاق على المشتريات.

وتسعى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى إبراز مكانة دبي ضمن قائمة الوجهات السياحية الصيفية المفضلة لدى السيّاح من مختلف الجنسيات، وذلك من خلال سلسلة من المهرجانات والفعّاليات التي ينتظرها المقيمون والزوّار على حد سواء، مثل مفاجآت صيف دبي، وفعّاليات رمضان والعيد في دبي، والتي تندرج ضمن تقويم قطاع التجزئة السنوي. وتتعاون المؤسسة مع مراكز التسوّق في دبي لتقديم تجربة متكاملة تلبي تطلعات الزوّار، والعمل على تقديم تقويم غني بالعروض الترويجية والفعّاليات الترفيهية خلال فصل الصيف.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع بيع التجزئة: "دبي من أهم الوجهات السياحية خلال الصيف، حيث تشهد المدينة موسماً حافلاً بالعروض الترويجية والفعّاليات الترفيهية والتجارب العائلية الممتعة، والتي تستقطب الزوّار من حول العالم. نحن سعداء بمستويات الابتكار التي يتميز بها قطاع التجزئة في الإمارة، حيث تقدّم مراكز التسوّق تجارب مميزة لزوّارها، الأمر الذي يسهم في تعزيز جاذبية دبي باعتبارها أيقونة سياحية متفردة بمعالمها ومراكز التسوق التي تزخر بها، لتؤكد دبي استمرارية تقديم كل ما هو جديد ومبتكر لمفاجأة زوارها وتلبية متطلباتهم، سواء للتسوق أو الترفيه، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها خياراً مفضلاً للزوّار من الشرق والغرب في أي وقت من العام، نحن فخورون بكل ما نقدمه من تجارب لزوّارنا ونسعى للأفضل دائماً، كما نتطلّع للترحيب بزوّار دبي للاستمتاع بأجمل الأوقات خلال فصل الصيف."

فصل الصيف هو موسم متميز للتسوّق في دبي

أحد أهم الأسباب لزيارة دبي خلال فصل الصيف هي العروض الترويجية التي تشهدها المدينة خلال مفاجآت صيف دبي، والتي عادت في موسم جديد في الفترة 21 يونيو وستستمر حتى 3 أغسطس 2019 لتقدّم للمقيمين والزوّار مجموعة واسعة من العروض والتخفيضات والجوائز، حيث يمكن لعشّاق التسوّق الاستفادة من تخفيضات تصل لغاية 90 بالمئة على نخبة من العلامات التجارية والمتاجر العالمية والمصممين المحليين من مختلف القطاعات. وبالإضافة إلى العروض الترويجية، تحرص مراكز التسوّق على إضفاء لمسة من التنوّع على ما تقدمه لزوّارها، بالأخص فيما يتعلق بالمأكولات والمشروبات والترفيه.

وقالت سالي يعقوب، الرئيس التنفيذي للمراكز في "مِراس": "يتيح موسم الصيف فرصة رائعة لاستكشاف دبي، حيث صمّمنا وجهاتنا بأسلوب يوفر للمقيمين والزائرين على حدّ سواء، طرقاً عديدة ومذهلة لاختبار تجارب تعكس نبض وحيوية المدينة على مدار العام. وفي هذا الصيف، نتعاون مع المستأجرين في وجهاتنا لتقديم عروض وحسومات رائعة في "سيتي ووك" و"لا مير" و"ذا بييتش" و"كايت بييتش" و"ذا أوتلت فيليدج" و"بوكس بارك" و"السيف" و"بلوواترز" و"لاست إكزت" عبر تطبيق SunSational Summer المجاني من "مِراس" على أجهزة أندرويد وآبل".

وأضافت يعقوب: "وإلى جانب ذلك، يمكن للزائرين الارتقاء بتجاربهم في المدينة أثناء الصيف من خلال مواقع الجذب الترفيهية العائلية، الحافلة بالمرح والإثارة مثل "جرين بلانيت" و"هب زيرو" و"ماتيل بلاي تاون" و"لاغونا واتربارك"، و"روكسي سينما" و"سي بريز". ونؤكد على التزامنا بتوفير أفضل التجارب القيمة مقابل الكلفة لعملائنا، كما نحرص على المساهمة بشكل فعّال في تعزيز اقتصاد دبي، وتحقيق أهداف الإمارة في قطاعي التجزئة والسياحة".

وتسعى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بشكل مستمر إلى تمكين الزوّار والمقيمين من التوفير خلال الصيف، وذلك من خلال تقديم "بطاقة دبي"، والتي تمكّن حامليها من الاستمتاع بأفضل المعالم والوجهات والجولات السياحية في دبي بأفضل الأسعار، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على أسعار خاصة في أفضل المتاجر والمعالم السياحية في دبي. من التجارب العائلية الشيّقة إلى أجمل المغامرات في الحدائق المائية، "بطاقة دبي" هي السبيل للاستمتاع بأجمل التجارب في دبي بأفضل الأسعار.

الفعّاليات والتجارب الترفيهية

تقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً حافلاً بالعروض والفعّاليات الترفيهية خلال فصل الصيف، مثل الحفلات الموسيقية التي يحيها نجوم عالميين والعروض الترفيهية داخل مراكز التسوّق. ويعد الحدث السنوي لمفاجآت صيف دبي فرصة مواتية للمقيمين والزوّار من دول الخليج العربي وباقي دول العالم للاستمتاع بأجمل الأوقات خلال فصل الصيف.

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وتساهم وجهات الترفيه والتسوّق في دبي في جذب المزيد من الزوّار إلى المدينة من خلال تقديم تجارب متميزة مثل الألعاب النارية والمتاجر المؤقتة التي تنظمها علامات فاخرة مثل ديور وتيفاني، الأمر الذي يساهم في إثراء تجربة الزوّار خلال الصيف.

من جانبها قالت نتالي بوغدانوفا، الرئيس التنفيذي للعمليات، إعمار مولز: "لطالما كانت "إعمار مولز" شريكاً استراتيجياً لـ "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة"، وحرصت دائماً على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للزوار من كافة أنحاء العالم، وعلى مدار السنة. وتستعد جميع وجهاتنا، وفي مقدمتها "دبي مول"، بالإضافة إلى "دبي مارينا مول" و"سوق البحار" و"مجمع الذهب والألماس" بالإضافة إلى مراكز التسوق الكائنة في المجمعات السكنية، إلى دعم المؤسسة خلال موسم الصيف، عبر باقة من الفعاليات المميزة والمناسبة لجميع أفراد الأسرة. ويسرنا أن نشهد أيضاً الدعم الكبير من قبل تجار التجزئة في وجهاتنا عبر العروض الترويجية المميزة التي سيطلقونها، بالتزامن مع البرامج والأنشطة الترفيهية العائلية التي ننظمها في مراكز التسوق التابعة لنا، الأمر الذي نثق بأنه سيحظى باهتمام واستحسان الزوار، علاوةً على دوره الإيجابي في تأكيد موقع دبي الراسخ كخيار أول للمسافرين من المنطقة والعالم، والراغبين بتمضية أروع العطلات الصيفية في المدينة."