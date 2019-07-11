الامارات | وفاة عاملين آسيويين وإصابة 31 آخرين بإصابات متفاوتة إثر انحراف وتدهور حافلة برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عاملين آسيويين وإصابة 31 آخرين بإصابات متفاوتة إثر انحراف وتدهور حافلة برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عاملان من الجنسية الآسيوية إثر بإصاباتهما بإصابات بليغة نتيجة تعرض الحافلة التي كانوا يستقلونها برفقة 31 شخصاً من فئة العمالة المساعدة من مختلف الأعمار والجنسيات الآسيوية لحادث انحراف مفاجئ وتدهور للحافلة على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة رأس الخيمة، ما أسفر عن وقوع ست إصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة، وإصابة 25 آخرين بإصابات بسيطة.

وقال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن غرفة العمليات تلقت الساعة 12 ظهر أمس بلاغاً يفيد بوقوع حادث انحراف وتدهور حافلة تقل عمالاً على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة رأس الخيمة، وتابع فور تلقي البلاغ تم إرسال دوريات المرور لمكان الحادث بحضور مدير إدارة المرور والدوريات العميد أحمد الصم النقبي، وضباط الاختصاص لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل مهمة مركبات الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني والإسعاف الوطني.

وأوضح أنه تم التعامل مع الحادث بالسرعة الممكنة وبحضور جهات الاختصاص بإدارة المرور والدوريات وفرع التحقيق وتخطيط الحوادث، حيث تبين من خلال المعاينة الأولية وفاة عاملين متأثرين بإصاباتهما البليغة، وإصابة ست عمال بإصابات بين البليغة والمتوسطة، وإصابة 25 آخرين بإصابات بسيطة، ولفت إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثتين إلى المستشفى تمهيداً لتسليمهما لذويهما لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، كما تم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الحافلة كانت تقل 33 شخصاً بمن فيهم السائق وأن الحوادث التي تكون فيها الحافلات أو الشاحنات طرفا في الحادث تؤدي إلى أضرار جسيمة ووقوع إصابات بليغة تصل إلى حد الوفاة، مشيرا إلى أنه يجب على جميع السائقين ضرورة الانتباه جيداً للطريق وعدم الانشغال بغيره والتأكد من صلاحية الإطارات للاستخدام خاصة خلال فترة الصيف وضرورة صيانة مركباتهم بصورة مستمرة والالتزام بالتعليمات والتوجيهات وإتباع القواعد المرورية المعمول بها على مستوى الدولة لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة عبر تحمل للمسئولية وقيادة مركباتهم بصورة آمنة.