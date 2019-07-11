الامارات | بلدية دبي تعيد فتح مسابح حديقة مشرف للجمهور يوم السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تعيد فتح مسابح حديقة مشرف للجمهور يوم السبت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي إعادة فتح مسابح حديقة مشرف بعد غد السبت، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
وأفادت البلدية اليوم بأن hستخدام المسابح سيكون متاحاً منذ الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
وتبلغ كلفة دخول المسابح بالحديقة 20 درهم للكبار، و5 دراهم للصغار.
وتقع الحديقة في ديرة بمنطقة مشرف، وتبعد عن وسط مدينة دبي بنحو 15 كيلومترا على طريق شارع المطار، المؤدي إلى منطقة الخوانيج ومقابل منطقة المزهر 2 السكنية.
ويوجد بالحديقة مصليات للرجال والنساء، ومرافق ترويحية وترفيهية أخرى مثل ألعاب ترفيهية إلكترونية، ومناطق الرحلات والشواء، وملعب كرة قدم عشبي صناعي، ومضمار الدراجات الهوائية، ومطاعم ومقاصف.
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