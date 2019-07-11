الامارات | 4 أحداث فلكية تشهدها الجزيرة العربية الثلاثاء المقبل‎

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أحداث فلكية تشهدها الجزيرة العربية الثلاثاء المقبل‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ابراهيم الجروان، وقوع 4 احداث فلكية مهمة الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء 16 يوليو وهي: 1- خسوف جزئي للقمر يشاهد في الجزيرة العربية 16/17 يوليو. Advertisements 2- تعامد الشمس على ‎ دائرة عرض 21N حيث مكة المكرمة و انعدام ظل الزوال عند الكعبة المشرفة. 3- احتجاب كوكب زحل وراء ‎القمر غير مشاهد في ‎الجزيرة العربية والاقتران به مشاهد. 4- اقتران ‎كوكب بلوتو مع القمر غير مشاهد بالعين المجرده. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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