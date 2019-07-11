تجربة غير ناجحة لإطلاق صاروخ "عين الصقر"

أعلنت شركة ايرين سباس في بيان لها اليوم أن الصاروخ الأوروبي "فيقا" والذي يحمل القمر الاصطناعي "عين الصقر 1" انحرف عن مساره بعد دقيقتين من الإطلاق، مما أدى إلى فقدان القمر. وأضافت الشركة: "التحليل المفصل (لأسباب عدم النجاح) لا يزال جارياً".



الجدير بالذكر أنه جاري التنسيق والإعداد لإطلاق القمر الاصطناعي "عين الصقر 2" مما سيؤدي إلى مواصلة العمل بمنظومة عين الصقر التي صممت للعمل بقمرين أو قمر واحد.

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