كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن عروض سفر مغرية من طيران الإمارات والاتحاد هذا الصيف

إا كنت ترغب بترقية رحلتك القادمة إلى درجة رجال الأعمال؟ أو الحصول على تذكرة على الدرجة الأولى؟ فمن الأفضل حجز تذكرتك سريعاً للحصول على بعض الأسعار المخفضة هذا الصيف.

حاليًا، توفر طيران الإمارات أسعارًا على درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى بأسعار مخفضة على رحلات محددة. حيث أعلنت الشركة عن تخفيضات تستمر حتى يوم السبت، وقد خفضت أسعار التذاكر على العديد من خطوطها الشهيرة.

الأسعار صالحة للحجوزات التي تتم حتى يوم السبت الموافق 13 يوليو، على أن يكون السفر قبل أبريل 2020. حيث يمكنك أن تسافر على درجة رجال الأعمال من دبي إلى عمان اعتباراً من 5995 درهمًا وإلى هونغ كونغ من 10495 درهمًا ولندن من 12.465 درهمًا وباريس من 14995 درهمًا، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

هذه العروض كلها مخصصة لأسعار طيران الإمارات المرنة، مما يعني أن المسافرين يحصلون على جميع مزايا تذاكر درجة رجال الأعمال التقليدية بما في ذلك قيادة السيارة إلى المطار والدخول المجاني إلى الصالة بالإضافة إلى 40 كيلوغراماً من الأمتعة المسموح بها لتسجيل الوصول واختيار مقعد مجاني.

للمسافرين الذين يتطلعون إلى السفر على الدرجة الأولى، هناك بعض عروض الأسعار المخفضة المتوفرة على تذاكر السفر من دبي إلى سريلانكا بأسعار تبدأ من 9351 درهمًا وإلى جدة من 11895 درهماً و إلى نيويورك من 30995 درهماً. وسيكون للمسافرين الذين يحجزون هذه التذاكر أجنحة خاصة بهم؛ تناول الطعام في طيران الإمارات عند الطلب والوصول إلى سبا الاستحمام على متن الطائرة.

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للحصول على قائمة كاملة بالوجهات المشمولة بالتخفيضات، تفضل بزيارة موقع طيران الإمارات: https://www.emirates.com/ae/english/

وتقدم الاتحاد أيضًا عرضًا مغرياً على درجة رجال الأعمال على طرق محددة، مع توفر تذاكر للحجز حتى 31 ديسمبر 2019 والسفر حتى نفس التاريخ.

ويمكن أن تسافر على درجة رجال الأعمال من أبو ظبي إلى نيودلهي مقابل 5829 درهماً أو إلى مانيلا مقابل 13،829 درهماً أو إلى باريس ابتداءً من 19،819 درهماً، والسعر شامل لجميع الضرائب. والأفضل من ذلك، أنه لا يوجد حد أدنى للإقامة، فإذا كان لديك رحلة عمل سريعة، فقد يكون الوقت مناسبًا للحجز، تفضل بزيارة موقع طيران الاتحاد لمعرفة المزيد.