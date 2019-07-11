تعرف إلى الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الأيام المقبلة صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً ورطباً صباحاً خاصة غرباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف ويصبح غائماً جزئياً على بعض المناطق .. مع احتمال ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الداخلية ويكون الموج غالباً خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

و يكون الطقس اليوم "الخميس" صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً.. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة، وموج البحر يكون خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم الجمعة صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً.. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة.

وموج البحر يكون خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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ويوم " السبت " يستمر الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً تميل درجات الحرارة للارتفاع على المناطق الداخلية.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة، وموج البحر يكون خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم " الأحد " يكون الطقس رطباً صباحاً خاصة غرباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف وغائماً جزئياً على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة.. وموج البحر يكون خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يكون الطقس يوم "الإثنين" رطباً صباحاً خاصة على السواحل وغائماً جزئياً على بعض المناطق..والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.. ويكون موج البحر متوسطاً قد يضطرب غرباً في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.