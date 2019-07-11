حاكم الشارقة يوجه بإنشاء شبكة صرف صحي في خورفكان

الشارقة (وام)

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الأشغال العامة بالشارقة بإنشاء شبكة صرف صحي في مدينة خورفكان، وفق ما أعلنه أمس المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة.

وذكر السويدي أن مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي المتكاملة ومحطة معالجة مياه الصرف في مدينة كلباء وصل إلى مراحله الأخيرة ومن المقرر أن ينتهي مع مطلع الشهر القادم بتكلفة 310 ملايين درهم، مشيراً إلى أن المشروع يقع ضمن الخطة الإستراتيجية للدائرة، كما يشكل جزءاً من أهداف الخطة الإستراتيجية الشاملة للإمارة بتطوير شبكات الصرف الصحي في الإمارة بالتعاون مع مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، بحيث تغطي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في كلباء.

وأضاف أنه وبتوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة سيتم تنفيذ وصلات فرعية تربط بين المباني القائمة والشبكات المنفذة التي ستقوم الدائرة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء بتنفيذها وستقوم بربط وتوصيل المباني بشبكة الصرف الصحي الجارية لتخدم 2217 مبنى منها 82 مبنى حكومياً يتم إعفاء تلك المباني من رسوم وتكاليف التوصيل و 58 مبنى تجارياً و2077 مسكنا للمواطنين منها 557 مسكناً للمستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية من ذوي الإعاقة وكبار السن، يتم إعفاؤهم من كافة الرسوم، أما الباقي والبالغ عددهم 1520 سيتم ربط مساكنهم بشبكة الصرف الصحي وتسهيل أجور التوصيل عليهم على دفعات وأقساط تُسدد على مدار عام واحد. ويبلغ طول خطوط الشبكات المنفذة 111 كيلو متراً موزعة بين الخطوط الرئيسة والفرعية بالإضافة إلى خط ضخ رئيس وآخر ري بطول 10 كيلومترات يزيد من مساحة المسطحات الخضراء ويرويها وتتراوح أقطار الأنابيب من 160 إلى 1.200 مم وفيها محطة الضخ الرئيسة ومحطة الضخ الفرعية، بالإضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 3700 لتر مكعب في اليوم بالإضافة إلى إنشاء 1000 غرفة تفتيش.

وأشار السويدي إلى أن العمل في المناطق السكانية تطلب الكثير من الحرص لا سيما في الأماكن التي تحتوي منازل سكنية وتاريخية لتلافي وقوع أي أضرار ممكن أن تلحق، خاصة أن أعمال الحفر بلغت في بعض المناطق 14 متراً تحت سطح الأرض لاسيما أن كلباء مدينة ساحلية ما يزيد من صعوبة الحفر والعمل بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مناطق العمل.

ويخدم المشروع 2217 مبنى قائماً حالياً تتنوع بين فلل «مبانٍ»‏‏ سكنية وبنايات تجارية ومحطات وقود وحدائق ومستشفيات ومراكز شرطة وحضانات ومدارس ومساجد في 13 منطقة أبرزها الساف مربع 16 ومربع 19 والقلعة وخور كلباء والبردي والعود والقادسية والسدرة وحطين والخوير.

وتبلغ سعة محطة المعالجة 3700 لتر مكعب في اليوم والتي انتهت منها الدائرة في كلباء بخزانات بسعة 50 ألف جالون وتتضمن أحواض الترسيب وغرف المضخات ومركز التحكم وأحواض التهوية وخزان التوازن.