سعود القاسمي يعتمد شارة شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

اعتمد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشارة التعريفية لشرطة رأس الخيمة، ووجه سموه بإطلاقها تعزيزاً للشعور بالأمن والأمان في الإمارة، حيث أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن إطلاقها الشارة التعريفية لمنتسبيها التي تأتي ضمن المبادرات الابتكارية والممارسات الريادية لها.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن توجيه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بتدشين هذه الشارة التعريفية لمنتسبي شرطة رأس الخيمة يعكس الدعم الحكومي المتواصل للقيادة التي تسعى دوماً للتميز وتقديم أفضل مستويات الخدمة للجمهور وتعزيز الأمن والأمان في ربوع الإمارة وفق أفضل الممارسات.

وأشار قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن الشارة التعريفية لشرطة رأس الخيمة ستسهم في إبراز صفة الضبطية القضائية لرجال الشرطة وفي الحوادث المفاجئة وسرعة الاستجابة بصورة تعزز مفهوم الأمن والأمان لدى أفراد المجتمع وتبسط سيطرة رجال الشرطة في مثل هذه الحوادث والمخالفات المرورية وغيرها من الأمور التي تدخل ضمن عمل واختصاص رجال الشرطة مما سيكون له دور فاعل في رفع مستوى كفاءة رجال الشرطة إلى الحد الأقصى الممكن ومد وتعزيز جسور التواصل مع كافة الفئات والشرائح المجتمعية، موضحاً أن هذه المبادرة سيكون لها دور أيضاً في دفع مسيرة تحقيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية نحو تحقيق المزيد من النجاح.

وقال النعيمي، إن شرطة رأس الخيمة ومن خلال هذه الممارسة والخطوة الريادية استفادت من التجارب العالمية في هذا المجال تحقيقا للأهدافها الموضوعة في رفع كفاءة الجهاز الشرطي بالإمارة ومنتسبيه وتقريب المسافة بين رجال الشرطة وأفراد المجتمع، بالإضافة إلى رفع جهوزية واستعداد منتسبي شرطة رأس الخيمة في التعامل مع الحالات والحوادث الطارئة بكل كفاءة واقتدار، مشيراً إلى أنه تم وضع عدة مراحل للتسويق والتعريف بالشارة التعريفية لشرطة رأس الخيمة تتضمن عقد مؤتمر صحفي للإعلان عنها وإعداد مادة فيلمية للتعريف بها ونشرها والاستعانة بعدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشرها في الحسابات الرسمية لشرطة رأس الخيمة وتوزيع كتيبات ومطبوعات تعريفية على رواد دور السينما والمراكز التجارية والمؤسسات التعليمية وغيرها.