نهيان بن مبارك يشهد حفل تكريم جائزة «عبدالجليل الفهيم» للطلبة المتفوقين

أبوظبي (وام) شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أمس الحفل السنوي الذي نظمته جائزة عبدالجليل بن محمد الفهيم للتفوق العلمي لتكريم 22 طالباً وطالبة من أوائل المتفوقين من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية ومن الثانويات الفنية للعام الدراسي 2019/‏‏2018، وذلك في مجلس العائلة بالبطين. وأعرب محمد عبدالجليل الفهيم رئيس مجلس أمناء جائزة الفهيم عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لرعايته الكريمة للجائزة وللقائمين على التعليم في مختلف مؤسسات الدولة التعليمية التي مكنت الجائزة من أخذ دورها الوطني المنوط بها.

وقال عيسى عبدالجليل الفهيم عضو مجلس أمناء الجائزة الأمين العام لوقف عبدالجليل الفهيم، إن المؤسسة اختارت هذه الفئة من الطلاب لتسليط الضوء على هذه التخصصات من أجل تشجيع الطلاب المواطنين على الانخراط فيها لتأهيل الكادر الفني والتقني الوطني وتوفير فرص العمل لهم في سوق العمل المحلي، خاصة في الجهات والمؤسسات التي يكون فيها العنصر الوطني ضرورياً ومطلوباً.

حضر الحفل الدكتور عبدالرحمن الحمادي المدير العام لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والدكتور أحمد العور مدير عام معاهد التكنولوجيا التطبيقية وأولياء أمور الطلبة المتفوقين، وعدد من طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية في الدولة.

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