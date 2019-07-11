البادي: «محاكمة اليوم الواحد» تعزز كفاءة النظام القضائي

أبوظبي (الاتحاد) واصل معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل برنامج زياراته التفقدية لمحاكم ونيابات الدولة الاتحادية، بتفقد سير العمل في كل من دار القضاء بعجمان ودار القضاء بالشارقة، للاطلاع على الخطط والمشاريع التطويرية والخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين. واطلع على سير العمل بالمحاكم وأقسام دار القضاء ومركز خدمة المتعاملين ومكاتب الكاتب العدل، ومحاكمة اليوم الواحد، بحضور سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وجاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبد الله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد معالي البادي أهمية ما حققه مشروع محاكمة اليوم الواحد المطبق حالياً والذي يعزز من جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، وما يحققه إيجاباً على ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية، وحفظ الحقوق والحريات، وتحقيق سعادة المتعاملين، كما وجه معاليه بسرعة نقل مكاتب الكاتب العدل بعجمان إلى مقر مستقل وجديد خارج المحكمة، وبشكل يحقق رضا المتعاملين والموظفين.

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