الاتحاد النسائي ينظم ورشة «ثقافة المشاركة السياسية»

أبوظبي (وام)

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن المرأة الإماراتية أصبحت الآن جاهزة ومؤهلة للقيام بدورها الكامل في جميع قطاعات وميادين العمل المختلفة في الدولة بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة في الدولة والاهتمام الذي توليه للمرأة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت السويدي - في تصريح لها بمناسبة انعقاد ورشة «ثقافة المشاركة السياسية وإدارة الحملة الانتخابية» بمقر الاتحاد أمس بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي - إن المرأة جاهزة لكل عمل سياسي أو اقتصادي وقد أثبتت ذلك في كثير من المواقع وحققت نتائج مذهلة وللمرأة حالياً تمثيل مهم في المجلس الوطني الاتحادي، وهي الآن على استعداد للقيام بواجبها في المجلس بعد أن أعلنت القيادة الرشيدة رفع نسبة التمثيل لها لتصبح 50 بالمائة.

من جانبها، قالت أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي: إن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات حملة فاطمة بنت مبارك 50 - 50 التي ينظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مشيرة إلى أن الورشة استهدفت القطاع النسائي ممن أدرجت أسماؤهن في الهيئة الانتخابية، بهدف التأكيد على أهمية مشاركتهن السياسية كناخبات أو ممن لهن حق التصويت أو كمرشحات.

وأوضح الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الذي حاضر في الورشة أنه تم تعريف المشاركات بالإجراءات التنظيمية للحملات الانتخابية وما هي واجبات الناخب وما له وما عليه. واستعرض مسيرة التمكين السياسي للمرأة في الانتخابات السابقة في الأعوام 2006 و2011 و2015 وكيف كانت، حيث أبدى التطلع لأن تكون المرأة فاعلة في دورها وتقوم به بصورة أكبر في الانتخابات القادمة.