أبوظبي تعرض إنجازاتها في نظم المعلومات الجغرافية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت حكومة أبوظبي ممثلةً بـ 18 جهة وشركة حكومية في «المؤتمر العالمي لمستخدمي إزري 2019»، الحدث العالمي الأهم في مجال نظم المعلومات الجغرافية، الذي يختتم أعماله في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية غداً، بتنظيم من معهد بحوث النظم البيئية الدولي (ESRI). وذلك في إطار جهودها ومساعيها المستمرة في ريادة وتطوير نظم المعلومات الجغرافية كأحد الممكنات الأساسية في سعيها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

وتأتي مشاركة حكومة أبوظبي هذا العام تحت شعار «الانتقال من عصر البيانات إلى عصر الذكاء الرقمي»، بهدف تبادل الخبرات ومشاركة أحدث التقنيات والمعايير والأفكار العالمية المبتكرة لدعم تطوير حلول نظم المعلومات الجغرافية، في سبيل تعزيز العلاقات مع أفضل المنظمات وخبراء مجال نظم المعلومات الجغرافية من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في نقاشات تستهدف التوصل إلى أفضل الممارسات العالمية لبناء القدرات البشرية وتطوير مهاراتهم، وتعزيز عملية التبادل المعرفي.

وأكدت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، أن حكومة أبوظبي تحظى بتواجد فعّال على خريطة الفعاليات والأحداث العالمية بفضل التّوجّهات المستقبلية التي تتبناها والإسهامات المبتكرة التي تقدمها أبوظبي في جميع القطاعات خاصةً فيما يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية، التي من شأنها تطوير الأعمال والخدمات ودعم منظومة اتخاذ القرار في مختلف القطاعات، مما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي اعتماداً على جودة ودقة المعلومات الجيومكانية المتوافرة.

وأضافت أن هذا الحدث يشكل فرصة مثالية لاستعراض الإنجازات التي حققتها حكومة أبوظبي في مجال نظم المعلومات الجغرافية المتطورة من خلال التعاون المشترك بين الجهات الحكومية في الإمارة. حيث تهدف مشاركتنا في «إزري 2019» إلى تعزيز أفق الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع القطاع الخاص والتي تمكننا من توفير أحدث الابتكارات والنظم والتطبيقات الرقمية الحديثة، لضمان تميز وريادة إمارة أبوظبي في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي حيوي للأعمال والاستثمار، ومنارة إقليمية للتحول الرقمي.

ويشارك في الحدث عدد من الجهات الحكومية في الإمارة ضمت كلاً من مكتب أبوظبي التنفيذي، المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، مجلس شؤون الحدود، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هيئة أبوظبي الرقمية، شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية، هيئة البيئة، دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بلدية مدينة أبوظبي، بلدية مدينة الظفرة، بلدية مدينة العين، المركز الوطني للبحث والإنقاذ، هيئة أبوظبي للإسكان، مركز الإحصاء أبوظبي، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة أبوظبي للعمليات البترولية - الغاز الحامض.

يذكر أن «المؤتمر الدولي لمستخدمي إزري» يشهد حضور 20,000 مشارك ومختص في مجال نظم المعلومات الجغرافية من 130 دولة، مشكلاً فرصة مثالية لتبادل الخبرات وعرض الإنجازات والاستراتيجيات المختلفة في دعم عملية التحول الرقمي، فضلاً عن كونه يعتبر بيئة خصبة لتطوير الأعمال والشراكات في هذا المجال المهم.