اقتراح مشروع قانون «حفظ النعمة»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد الدكتور جابر الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء- أبوظبي، خلال الملتقى الإعلامي الـ 61 بعنوان: «البحوث القضائية من أجل خدمات عدلية عالمية الجودة» أمس، على أهمية دور المركز في دعم النظام القضائي بالدراسات الكفيلة بمساعدته على مسايرة المستجدات الحديثة، ورصد أوجه القصور في القواعد والإجراءات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى دوره في متابعة الظواهر الاجتماعية التي يكشف عنها واقع التقاضي في المحاكم، وتقديم المقترحات لمواجهتها.

وكشف الحوسني، أن المركز اقترح عددا من التعديلات على القوانين الحالية واستحداث قوانين جديدة لجوانب مغطاة جزئياً في بعض القوانين، موضحا أنها بحاجة إلى قوانين متخصصة لتحقيق العدالة الكاملة لكافة جوانب النزاعات والظواهر الاجتماعية.

وأوضح أن المركز اقترح مشروعات قوانين لحفظ النعمة، وحماية البيانات التجارية للشركات، والوصية الواجبة، لافتا إلى أن المركز يصدر مجلة «القضاء والقانون»، ويسعى لأن تكون منصة لتعميق البحث في المجالات القضائية والقانونية.

وأشار إلى أن المركز نجح في إصدار 5 أعداد شملت أبحاث لظواهر عديدة في المجتمع، وذلك عبر أبوابها الأربعة المتمثلة في، البحوث والدراسات، والمستحدث من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، ومعجم المصطلحات القانونية، والإصدارات الحديثة لدائرة القضاء-أبوظبي.