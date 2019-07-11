سلطان الجابر: ازدهار الوطن مسؤولية الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، ملتقى «أدنوك» للشباب لعام 2019 والذي يستضيفه مجلس «أدنوك» للشباب، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها، والشيخ راشد بن عمار النعيمي.

وقال معالي الدكتور الجابر خلال الملتقى: «معادلة النجاح في الحياة الشخصية والمهنية تعتمد على عناصر عديدة، أهمها: الالتزام والإخلاص والصدق والأمانة والاجتهاد والعمل بنشاط وصبر وتطوير الذات واكتساب الخبرة والتركيز على تحقيق النتائج الإيجابية والملموسة، وأملنا كبير فيكم لأنكم ستكونون جزءاً من القيادات المستقبلية في (أدنوك)، وغير (أدنوك)، وسيكون لكم دور وتأثير في المجتمع، وعليكم مسؤولية المساهمة في نجاح وتقدم وازدهار وتميز الوطن».

وأضاف معاليه: «أنتم مساهم أساسي في ترسيخ مكانة (أدنوك) كشركة متقدمة تستشرف المستقبل، وسيكون لكم دور رئيسي في تسريع تنفيذ استراتيجية (أدنوك) المتكاملة الشاملة 2030 للنمو الذكي، و‏نعتمد عليكم في استمرارية التغيير الإيجابي، وتجاوز أساليب العمل التقليدية، ومواصلة مسيرة التحديث والتطوير لترسيخ مكانة (أدنوك) كدافع ومحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات».

وقال الشيخ راشد بن عمار النعيمي: «من الرائع أن أتواجد في ملتقى شباب (أدنوك) التي أصفها بأنها شركة تقدمية لديها قوة من الشباب الرائع، وأود أن أشجع الشباب على الدفع بهذا التقدم للأمام».

من جانبه، قال غنام المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة أدنوك: «رأينا اليوم شغفاً من طلبة الدكتوراه والماجستير لتقديم ما لديهم لـ (أدنوك) ومجموعة شركاتها، ومن خلال هذا يقدمون إضافة للدولة».

وأكد المشاركون في الملتقى أن العمل في «أدنوك» ليس وظيفة، بل خدمة للدولة التي وفرت كل الوسائل لتصميم المستقبل الذي يرغب فيه الشباب بوساطة التكنولوجيا والإبداع.

وأشارت مريم المحياس رئيس مجلس أبوظبي للشباب إلى أن أهم ما يميز الملتقى جمعه الشباب للاستفادة من تنوع خلفياتهم وخبراتهم.