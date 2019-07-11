«الهلال الأحمر»: 6 ملايين درهم لتنفيذ مشاريع «حملة الأضحى»

بدرية الكسار (أبوظبي)

رصدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبلغ 5 ملايين و600 ألف درهم لـ«حملة الأضحى» لعام 2019 التي تأتي تحت شعار «عيدهم علينا»؛ وذلك من أجل حشد الدعم الإنساني لصالح الأسر والشرائح المحتاجة والمستفيدة من مشاريع الحملة لتصل بعطائها الإنساني إلى 223,419 مستفيداً من المعوزين والمتعففين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمقر الرئيس الجديد لـ«الهيئة» في أبوظبي.

وقال راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: بتوجيهات القيادة الرشيدة، تم إطلاق حملة الأضحى لهذا العام التي ستنفذ داخل الدولة وخارجها، حيث سيستفيد من الحملة داخل الدولة 40 ألف شخص، بالإضافة إلى مستفيدين في 78 دولة حول العالم.

وأضاف: لمست «الهيئة» خلال هذا العام حاجة بعض الدول للحصول على الأضاحي، فتمت إضافة أربع دول جديدة للاستفادة من الأضاحي، وذلك لحاجتها للدعم من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشيراً إلى توجيهات القيادة الرشيدة الدائمة لـ«الهيئة» من أجل بذل المزيد من الجهد لتقديم المساعدات لجميع المحتاجين في مختلف بقاع الأرض، حيث لا ترتبط هذه المساعدات بكون الدولة عربية أم غير ذلك، وبغض النظر عن الدين أو العرق، وهذا ما تسير عليه الإمارات وهيئة الهلال الأحمر، مؤكداً أن قيمة الأضحية داخل الدولة بلغت 650 درهماً وخارج الدولة 350 درهماً.

وذكر المنصوري أن إطلاق الحملة هذا العام تزامن مع مبادرات الهلال الأحمر الإنسانية لعام التسامح الذي يشهد تدافعاً إنسانياً نحو أعمال البر والعطاء من المحسنين والخيرين الداعمين لمشاريع «الهيئة» من مختلف فئات المجتمع الإماراتي.

ولفت إلى أن مشاريع وبرامج الهلال الأحمر الإنسانية تشهد نمواً مطرداً في الداخل والخارج من حيث الكم والنوع لتواكب بذلك العطاء الدعم المادي المقدم من شركاء الهيئة في العمل الإنساني من المواطنين والمقيمين الذين لم يبخلوا يوماً في دعم مشاريع «الهيئة» وكانوا لها خير سند ومعين على مر الأيام والسنين، وليتناسب مع حزمة البرامج الإنسانية التي تنفذها «الهيئة»، لمساعدة المحتاجين والأسر المتعففة.

من جهته، قال أحمد سالم الراشدي من مصرف أبوظبي الإسلامي الراعي الاستراتيجي للحملة: نفخر بالمشاركة والتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مبادرة حملة الأضحى، حيث نسعى من خلالها لأن نكثف جهودنا في دعم الحملات الإنسانية والاجتماعية، وذلك انطلاقاً من إيماننا الكبير بالمسؤولية الاجتماعية، والدور المهم الذي تلعبه في تنمية المجتمعات على مختلف المستويات، ونحن نسعى دائماً للمشاركة في العديد من البرامج كالحملات الخيرية الاجتماعية والدينية على مدار العام لتعزيز تواصلنا مع مجتمعنا وتبنّي مسيرة العطاء.

وقد رصدت «الهيئة» هذا العام مبلغ مليونين و600 ألف درهم لتنفيذ مشاريع حملة الأضحى داخل الدولة والمتمثلة في توزيع لحوم الأضاحي للمستفيدين منها من الأسر المتعففة والأفراد المسجلين بمراكز «الهيئة» العشرة في أنحاء الإمارات.

جدير بالذكر أن مشاريع الحملة الإنسانية الأخرى تغطي احتياجات 183 ألفاً و419 مستفيداً حول العالم.

حضر المؤتمر الصحفي حمود عبدالله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات بالهلال الأحمر وعدد من مدراء مراكز «الهيئة» وأحمد سالم الراشدي من مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بالأمانة العامة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

غرفة «التكامل الحسي» في كلباء

سلم عبدالله الظنحاني مدير فرع الهلال الأحمر بالفجيرة شيكاً بقيمة 60 ألف درهم لمديرة فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في كلباء لتزويد غرفة التكامل الحسي التابعة لفرع المدينة بالأجهزة المناسبة لتقديم الخدمات لطلاب الفرع من أصحاب الهمم وفق أفضل الممارسات العالمية. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الظنحاني على رأس وفد من فرع الهيئة إلى فرع كلباء مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في كلباء، حيث التقى أسماء محمد الدرمكي مديرة الفرع التي تسلمت شيك التبرع. وثمنت الدرمكي التعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - فرع الفجيرة - والتبرع الذي قدمته لتقديم خدمات متطورة إلى طلاب الفرع.