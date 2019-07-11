إقبال كبير من المواطنين على «اليوم المفتوح للتوظيف» في المرفأ

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

شهد اليوم المفتوح الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة إقبالاً كبيراً من المواطنين الباحثين عن عمل من أبناء المدينة، وذلك في إطار مبادرة تسريع التوطين في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتمثلة في إيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مستوى إمارة أبوظبي. وتستهدف المبادرة التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، توظيف ألف مواطن ومواطنة من أبناء المنطقة.

ومن جانبهم، أشاد عدد من الشباب الباحث عن وظائف في مدينة المرفأ والأهالي بأهمية إقامة تلك المبادرات التي تساهم في تعريف الشباب من أبناء المنطقة بالشواغر الوظيفية.

وأكد عبدالعزيز مبارك محمد الحمادي من أهالي المرفأ أن هناك العديد من الشباب الذي يبحث عن عمل وفي الوقت ذاته لا توجد لديه معلومات كافية عن الشركات التي يمكن أن يلتحق بها، وهذه المبادرة تساهم في تعريف الشباب على الشواغر المتاحة التي يمكن أن يحقق فيها طموحاته الوظيفية.

ويرى محمد إبراهيم الحمادي أن الإقبال الكبير الذي شهده اليوم المفتوح يؤكد أهمية هذه المبادرة التي تلامس اهتمام قطاع كبير من أبناء منطقة الظفرة.ويمر الباحث عن عمل من أبناء مدينة المرفأ خلال اليوم المفتوح بأربع مراحل تشمل مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف، والوظائف المطروحة، والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، ومن ثم تسجيل الباحثين عن العمل من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار فرص وظيفية، تليها مرحلة التهيئة لإجراء المقابلة الوظيفية، وأخيراً المقابلة الوظيفية مع ممثلي الشركات التي يقع عليها الاختيار.