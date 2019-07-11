«معاً»: حلقة نقاشية بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت مجموعة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص والهيئات الحكومية في أبوظبي في أول حلقة نقاش تستضيفها هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وذلك في إطار التزامها مع الهيئة في الحث على إيجاد حلول لمواجهة التحديات الاجتماعية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

وعُقدت حلقة النقاش بحضور مجموعة من ممثلي المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية من ضمنها دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وشركة مبادلة، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة التعليم والمعرفة، وتعتبر هذه الجلسة هي الأولى التي تستضيفها هيئة «معاً» في إطار مبادرتها الجديدة التي تهدف إلى تطوير الأفكار الاجتماعية المبتكرة. كما ترأس الجلسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بحضور سلامة العميمي، مدير عام الهيئة.

وأشار د. الخييلي إلى الدور الفاعل الذي يلعبه ممثلو المؤسسات المشاركة في حلقة النقاش بهدف الوصول إلى أكثر الأفكار ملاءمة للتطبيق والتنفيذ في هذه المرحلة من المبادرة، ما يساعد على تعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع.

وقالت سلامة العميمي: تعكس استضافتنا لجلسة الحوار التزامنا في هيئة معاً لتحقيق مهامنا في تطوير الحلول الاجتماعية المبتكرة، والمساهمة في تحقيق النفع العام، ونسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تطبيق معاني التضامن والتكامل من خلال هذا الحوار البناء، وعبر جمع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل رعاية الحلول الجديدة والمبتكرة لنتمكن من مواجهة التحديات الاجتماعية.

وأشادت مارلينا دي كوستا، رائدة الأعمال الاجتماعية، بدور هيئة «معاً» في تطوير السياسات وتوجيه الأموال للبرامج التي تخدم الاحتياجات الاجتماعية، بقولها: برنامج «معاً» يشكل منصة نموذجية لمشاركة الآراء والأفكار الاجتماعية. وأطمح من خلال الفكرة التي أقترحها في البرنامج إلى فتح منصة اجتماعية للتغلب على عزلتهم ومناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجههم.