الامارات | موظف حكومي يهدد طليقته بالقتل

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف حكومي يهدد طليقته بالقتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف موظف حكومي (26 عاماً) في تحقيقات النيابة العامة في دبي، بتهديده طليقته بالقتل، وإتلاف أثاث بيتها، وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات لمعاقبة بأشد عقوبة وفقاً للقانون.

وأفادت المجني عليها في التحقيقات بأن المتهم كان يقطن معها في شقتها في منطقة مردف قبل أن يطلقها في شهر مايو الماضي، ثم ترك الشقة، فجمعت متعلقاته من ملابس وأورق وغيرها حتى يأتي ليأخذها.

وأضافت أن المتهم تواصل معها عبر برنامج «واتس أب»، بعد فترة من انفصالهما، وسألها عن بطاقة الصراف الآلي الخاصة به، فأخبرته بأنها موجودة في الشقة، وصورتها وأرسلتها له على «واتس أب»، حسب طلبه، ثم أخبرها أنه سيحضر ليأخذ البطاقة في وقت لاحق. وذكرت المجني عليها أنها فوجئت بالمتهم يرن جرس باب شقتها في الخامسة صباح يوم الواقعة، وطلب منها بطاقة الصراف الآلي، فأخبرته بأنها بين متعلقاته، ومن ثم نشبت بينهما مشادة كلامية حول طريقة تجميع متعلقاته، وأخبرته إذا لم يأخذ معه هذه المتعلقات فسترسلها إلى والدته في إمارة عجمان، عندئذٍ اشتد غضبه، وأتلف بعض أثاث الشقة بما يقدر ثمنه 2000 درهم.

وأشارت المجني عليها إلى أن المتهم أحضر سكيناً من المطبخ وهددها بالقتل، مردداً عبارة «بلغي الشرطة». وأحرق المتهم سلة المهملات، فرن جرس الإنذار، وعلى الفور حضر حارس البناية، ما دفع المتهم إلى الهروب من المكان.