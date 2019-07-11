الامارات | الإطارات وإهمال الصيانة والحمولة تقتل 110 أشخاص في الدولة العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإطارات وإهمال الصيانة والحمولة تقتل 110 أشخاص في الدولة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية عن وقوع 785 حادثاً العام الماضي، نتيجة عدم صلاحية إطارات المركبات، وعدم إجراء الصيانة الدورية والحمولة الزائدة، وأسفرت هذه الحوادث عن وفاة 110 أشخاص وإصابة 1133 آخرين بإصابات مختلفة.

في سياق متصل، أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2019، تحت شعار «صيف مروري آمن»، ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وصولاً إلى ثلاث وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021، وتستمر الحملة طوال الإجازة الصيفية.

وتجسد الحملة استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق ونشر الوعي المروري بضرورة فحص مركباتهم، والتأكد من صلاحية الإطارات وسلامة المكابح، وتأتي ضمن مبادرات قطاع المرور لتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء المهندس محمد سيف الزفين، في تصريحات صحافية، إن «الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات الرئيسة لوزارة الداخلية على مستوى الدولة، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، لاسيما أن حرارة الصيف الشديدة تؤثر سلباً في أداء الإطارات والمركبات، الأمر الذي يتطلب الالتزام بالصيانة ومواعيد الفحص، خصوصاً قبيل انطلاق السائقين في رحلات طويلة».

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وأضاف أن الحملة هدفها الأساسي حماية مستخدمي الطرق من الحوادث المرورية واتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة وإجراء الصيانة الدورية، والتأكد من سلامة وصلاحية المركبة ضماناً وحفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، ومنها جاءت فكرة اختيار شعار حملة «صيف مروري آمن»، التي تتزامن مع بدء الإجازة الصيفية وموسم السفر عن طريق البر، وتتطلب اتخاذ العديد من الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة والإطارات، والعمل على التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، وألا يتجاوز ارتفاعها 60 سنتيمتراً، حيث تؤدي الحمولة الزائدة على سطح المركبة إلى الإخلال بتوازنها وصعوبة السيطرة عليها.

وذكر أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة، والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، لتوحيد ودعم الجهود المحلية باتخاذ الاحتياطات المتعلقة بتحقيق الأمن والسلامة لجميع مستخدمي الطريق.

وأوضح أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك عبر الإنترنت واللوحات الإعلانية، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية عبر الإذاعة تتم من خلالها استضافة عدد من المسؤولين من عناصر المرور المتخصصين، للرد على أي استفسارات من قبل الجمهور بشأن الحملة وما تتضمنه من قيم وثقافة مرورية، وتوزيع مطويات ومنشورات توعية على الجمهور، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الناس، وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة على الطرق.

ودعا السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في قترة الصيف وضرورة إجراء الصيانة الدورية لمركباتهم، والتأكد من سلامة الإطارات، وعدم استخدام الإطارات المستعملة، وضرورة التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، حتى يجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث المرورية، وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن الالتزام بالقانون يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

• «الداخلية» تحذر من تجاوز ارتفاع حمولة سطح المركبة 60 سم.