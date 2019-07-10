إصدار أول منهج تدريبي جديد لمكافحة التطرف العنيف

أصدرت منظمة البحث عن أرضية مشتركة "سيرش"، وبالتعاون مع مركز "هداية" الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، وبدعم مالي من برنامج الاتحاد الأوروبي العالمي لتعزيز الصمود إزاء التطرف العنيف "سترايف جلوبال"، أول منهج تدريبي شامل لمكافحة التطرف العنيف والذي يسعى إلى إذكاء الوعي بشأن المقاربات التعاونية، من أجل مكافحة التطرف العنيف والمعنية بالمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل رفع جاهزيتها لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه.

وألقى سعادة باتريزيو فوندي سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، الضوء على "المنهج التدريبي"، معرباً عن فخر الاتحاد الأوروبي واعتزازه بإسهامه في هذه المبادرة الهامة والفريدة من نوعها، إلى جانب الشركاء من مركز "هداية" ومنظمة "سيرش".

وقال: أصبحنا جميعاً الآن على بينة من أن الاستجابات الأمنية تحتاج إلى أن يُكملها نهج قائم على المجتمع بأكمله، وإنني على يقين بأن هذه المبادرة ستُحدث فارقاً كبيراً سواء من حيث وضع وصياغة مبادرات مكافحة التطرف العنيف أو تنفيذها في المستقبل.

وتم تصميم المنهج التدريبي، بعد دراسة دقيقة للسياقات المحلية لاسيما منطقتي وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتوفر البرنامج التدريبي المراعي للسياق المحلي، بثلاث لغات الإنجليزية والروسية والعربية، والذي يسعى لإلقاء الضوء على فوائد توفير مقاربة تعاونية قائمة على المجتمع بأكمله، على نحو يتعدى مجرد التدخلات العسكرية أو الاستجابات الأمنية.

وألقى سعادة مقصود كروز المدير التنفيذي لمركز "هداية" الضوء على "المنهج التدريبي الشامل"، ووصفه بأنه سيكون بمثابة أحد الموارد الهامة التي يمكن من خلالها للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تبادل المعارف والأدوات والممارسات الضرورية، من أجل الحد من خطر الراديكالية في مجتمعاتها المحلية.

ويُشجع "المنهج التدريبي" على الكشف المبكر عن المخاطر التي قد تواجهها برامج مكافحة التطرف العنيف والتخفيف من حدتها، ويُقدم "المنهج" أيضاً التوجيهات بشأن تصميم الاستجابات والتدخلات البناءة من أجل مكافحة التطرف العنيف وتنفيذها ورصدها.

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وقالت لينا سلاتشتوجيلدر، النائب الأول لرئيس البرامج بمؤسسة البحث عن أرضية مشتركة: تعلمنا أن مكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، أمر يتطلب التعاون، وهذا ما يسعى إليه هذا "المنهج التدريبي" وهو تسهيل وتيسير تعاون الفئات من مختلف قطاعات المجتمع، من أجل فهم ظاهرة التطرف العنيف وكيفية تحويل الأفكار والمظالم إلى أفعال متطرفة عنيفة.

ويتعدى "المنهج التدريبي" كونه مجرد برنامج تدريب تقليدي، حيث يمتد إلى تقديم مقاربة تفاعلية لتيسير اتباع نهج تعلُمي يسعى لتمكين المشاركين بالتدريب إلى تطوير فهم جديد أو صوغ مقاربة نقدية للقضايا المعقدة مثل قضية التطرف العنيف والتي قد لا نملك دائماً الجواب الصحيح للتساؤلات حولها.

ويسعى "المنهج التدريبي" إلى تزويد المتدربين بالممارسات الجيدة والأدوات والطرق والأساليب، حيث تهدف التمارين والنقاشات والفرص المتاحة بعشر وحدات تدريبية والمُصممة بعناية ودقة، لمساعدة المتدربين على اتخاذ خيارات مدروسة وفعالة في ظل جهودهم لمكافحة التطرف العنيف.

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وقالت سلاتشتوجيلدر، إنه بإمكان المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية والمجموعات الدينية أو أي فرد حريص على أداء دوره، الاستفادة من هذا "المنهج التدريبي" لاسيما من خلال مقاطع الفيديو التعليمية والتمارين العملية وروابط الموارد والقراءات الإضافية.

وأكدت "أن لكل واحد منا دور يلتزم بالقيام به، ويساعدنا هذا المنهج التدريبي في تطبيق هذا الالتزام".