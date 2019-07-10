اتفاقية لافتتاح أول مصنع لنودلز الأرز في المنطقة في "دبي الصناعية"

وقعت "مدينة دبي الصناعية" اتفاقية شراكة مع "باوفنج جراين ميلز" التابعة لمجموعة "باوفنج جراين أند أويل" الصينية، لافتتاح أول مصنع نودلز أرز طازجة في الإمارات والمنطقة.

وسيتم قريباً البدء في تشغيل المصنع الذي تم تجهيزه في إحدى الوحدات الجاهزة للصناعات الخفيفة المرنة في مدينة دبي الصناعية، وستفوق طاقته الإنتاجية اليومية 250 ألف كيلوجرام من نودلز الأرز الطازج.

وتتطلع الشركة إلى توزيع منتجاتها في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي مع وجود خطط لتوسيع تصدير منتجاتها الغذائية الطازجة التي تحمل علامة "صنع في الإمارات" إلى أفريقيا وأوروبا.

ووفقاً لدراسة جديدة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي، من المتوقع أن يرتفع الطلب على قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونظراً لهذا النمو المتوقع تسهم الخيارات المتنوعة التي توفرها مدينة دبي الصناعية في جذب مصنعي الأغذية من مختلف الأحجام وتشمل المتطلعين لإعداد نظم تصنيع حديثة ذكية ومستدامة في وحدات خفيفة جاهزة ومطابقة للمواصفات.

يذكر أن مدينة دبي الصناعية شهدت في الأعوام القليلة الماضية انضمام عدد من الشركات الصناعية الصينية المتخصصة ومنها "ليسو الشرق الأوسط للتجارة العامة" و"الشركة الصينية لهندسة البناء" وشركة "سي أس سي لتصنيع الأسفلت".

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وقال سعود أبو الشوارب المدير العام لمدينة دبي الصناعية، إن "شراكتنا الجديدة تؤكد على العلاقات الثنائية القوية بين دولة الإمارات والصين، والتي تجلّت في زيادة الاستثمارات الصينية لدينا، ووصول الصين إلى مكانتها كالشريك التجاري الأول لدولة الإمارات. ونستمر في مدينة دبي الصناعية بالتزامنا في تطوير قطاع صناعي مبتكر ومستدام في دبي، لا سيما في مجال الأغذية والمشروبات الذي يعدّ من القطاعات الفرعية المستهدفة في استراتيجية دبي الصناعية 2030 والتي ساهمنا في وضعها ونعمل على ترجمتها على أرض الواقع".

وتعمل "مدينة دبي الصناعية" على تشجيع الصناعة المحلية بأساليب مبتكرة ومستدامة للبيئة، وتنمية ثقافة "صنع في الإمارات"، بفضل بيئة الاستثمار الملائمة والموقع الاستراتيجي في دبي وسهولة ممارسة الأعمال.

وتمتد الوحدات الصناعية الخفيفة والمستودعات في مدينة دبي الصناعية على مساحة 11 مليون قدم مربعة من المساحات الجاهزة للاستخدام، وتقدم وحدات تتراوح مساحتها بين 5000 و11500 قدم مربع حلولاً تناسب مختلف احتياجات التخزين والتصنيع المباشر بما فيها عمليات التصنيع الغذائية الحديثة والتخزين العام والبارد والجاف بمواصفات تناسب قطاعات مختلفة.

وتتخذ "مدينة دبي الصناعية" موقعاً استراتيجياً على مقربة من "مطار آل مكتوم الدولي" وهي مجهزة بمجموعة واسعة من الحلول المتكاملة بما في ذلك المستودعات وصالات العرض والأراضي الصناعية والساحات المفتوحة والمكاتب والسكن.

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