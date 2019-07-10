حاكم الشارقة يوجّه بإنشاء شبكة صرف صحي في مدينة خورفكان

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الأشغال العامة بالشارقة بإنشاء شبكة صرف صحي في مدينة خورفكان.

وأعلن ذلك اليوم المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة. وذكر السويدي أن مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي المتكاملة ومحطة معالجة مياه الصرف في مدينة كلباء، وصل إلى مراحله الأخيرة، ومن المقرر أن ينتهي مع مطلع الشهر المقبل بتكلفة 310 مليون درهم.

وأشار إلى أن المشروع يقع ضمن الخطة الإستراتيجية للدائرة، كما يشكل جزءاً من أهداف الخطة الإستراتيجية الشاملة للإمارة بتطوير شبكات الصرف الصحي في الإمارة بالتعاون مع مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، بحيث تغطي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في كلباء.

وأضاف أنه وبتوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة، سيتم تنفيذ وصلات فرعية تربط بين المباني القائمة والشبكات المنفذة التي ستقوم الدائرة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء بتنفيذها، وستقوم بربط وتوصيل المباني بشبكة الصرف الصحي الجارية لتخدم 2217 مبنى منها 82 مبنى حكومي، يتم إعفاء تلك المباني من رسوم وتكاليف التوصيل و58 مبنى تجارياً و2077 مسكناً للمواطنين، منها 557 مسكناً للمستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية من اصحاب الهمم وكبار السن يتم إعفاؤهم من كافة الرسوم، أما الباقي والبالغ عددهم 1520 سيتم ربط مساكنهم بشبكة الصرف الصحي وتسهيل أجور التوصيل عليهم على دفعات وأقساط تُسدد على مدار عام واحد.

ويبلغ طول خطوط الشبكات المنفذة 111 كيلومتراً موزعة بين الخطوط الرئيسة والفرعية، بالإضافة إلى خط ضخ رئيس وآخر ري بطول 10 كيلومترات تزيد من مساحة المسطحات الخضراء وترويها، وفيها محطة الضخ الرئيسة ومحطة الضخ الفرعية، بالإضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 3700 لتر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى إنشاء 1000 غرفة تفتيش.

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وأشار السويدي إلى أن العمل في المناطق السكانية تطلب الكثير من الحرص، لا سيما في الأماكن التي تحتوي منازل سكنية وتاريخية لتلافي وقوع أي أضرار ممكن أن تلحق، خاصة أن أعمال الحفر بلغت في بعض المناطق 14 متراً تحت سطح الأرض، لاسيما أن كلباء مدينة ساحلية ما يزيد من صعوبة الحفر والعمل.

وأكد رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن هذه المشروعات للمدينة تسهم وبدور كبير في الحفاظ على البيئة والصحة العامة والسلامة من خلال شبكات متكاملة للصرف الصحي، وتزيد فرص الاستثمار إلى جانب زيادة المسطحات الخضراء من خطوط الري للمياه المعالجة صحياً، كما تقلل الحاجة إلى وجود صهاريج وبالتالي تسهم بانسيابية الحركة المرورية.

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و قدم رئيس دائرة الاشغال شكره لكل من بلدية كلباء والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة والمجلس البلدي لمدينة كلباء على تعاونهم الدائم ليرى المشروع النور، مثمناً تعاون أهالي مدينة كلباء وتفهمهم لطبيعة العمل ودعمهم الكبير لاخراج هذا المشروع حيز التنفيذ.