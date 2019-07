افتتاح دار بياجيه للمجوهرات في الغاليريا جزيرة الماريه بأبوظبي هذا الأسبوع

تستعدّ دار بياجيه السويسرية العريقة لافتتاح فرع أساسي جديد لها في الغاليريا في جزيرة بأبوظبي خلال الأيام القادمة وسيكون الفرع الجديد عنصراً آخر يضاف إلى سلسلة متاجر الأزياء والمجوهرات الراقية والساعات الفاخرة والمطاعم الحاصلة على الجوائز التي يحتضنها كل من قسم المجموعة الفاخرة وقسم "داينينغ كولكشن" في مركز الغاليريا.

01 Piaget Store at The Galleria Al Maryah Island02 Piaget Store at The Galleria Al Maryah Island

هكذا، يأتي فرع بياجيه الجديد لينضم إلى علامات تجارية راقية تتضمن كارتييه (Cartier) ولويس فويتون (Louis Vuitton) وفان كليف أند آربلز (Van Cleef & Arpels) وديور (Dior) وفندي (Fendi)، إلى جانب المطاعم الحاصلة على الجوائز مثل زوما (Zuma) ولا بوتيت ميزون (La Petite Maison) وكويا (COYA) أبوظبي ونصرت (Nusr-Et) وروبيرتوز (Roberto’s). سوف يقدم لزوار المركز وعملائه أحدث الابتكارات والتصاميم التي تتجاوز الزمان والمكان. فمن الساعات الرفيعة جداً إلى مجموعة مجوهرات Possession ومجموعة مجوهرات Sunlight الراقية، تضمن دار بياجيه للمجوهرات القطعة المثالية التي تلائم كل ذوق.

تُعرف هذه العلامة التجارية منذ عقود طويلة كواحدة من مصنّعي المجوهرات والساعات الأكثر ريادة في العالم. وقد حظيت بإعجاب كوكبة من الشخصيات التاريخية والمعاصرة مثل جاكي كينيدي وإليزابيث تيلور وصوفيا لورين وسلفادور دالي في القرن العشرين، وصولاً إلى يارا ورايان رينولدز ومحمد سلطان الحبتور وجيسيكا ألبا وأوليفيا باليرمو وجيسيكا شاستين في الزمن الحاضر. وهذا خير دليل على أنّ ابتكارات بياجيه هي من التصاميم الأبهر في العالم.

وفي هذا الصدد، قال دانييل باري، المدير الإداري لشركة جلف ريليتد: "تعزز دار بياجيه الأناقة والإبداع، وقد أصبح مصنعها رمزاً للحرفية اليدوية السويسرية المميزة والمتقنة. أما الغاليريا في جزيرة الماريه فقد أثبت من خلال المجموعة الفاخرة أنه الموطن الذي يحتضن العلامات الراقية والمطاعم الحاصلة على الجوائز في أبوظبي، ونحن فخورون بالترحيب ببياجيه في هذا المركز المميز".

The Galleria Luxury and Dining Collection - Main Entrance

في ٤ سبتمبر ٢٠١٩، سوف يتوسع مركز الغاليريا بافتتاح القسم الجديد التابع له ليضم أكثر من ٤٠٠ متجر من بينها ١٠٠ مطعم و٣ طوابق من الترفيه بمستوى عالمي، وسينما فوكس التي تضم ٢١ صالة وصالة آي ماكس، فضلاً عن منتزهات حصرية في الطابق العلوي وأول وجهة طعام جديدة كلياً، سنترال كيتشنز (Central Kitchens) في المنطقة. هكذا سيكون الغاليريا بقسميه "المجموعة الفاخرة" و "ذا داينينغ كولكشن" الوجهة المثالية للجميع لتناول الطعام واللعب والتسوق والتدلل في منطقة الشرق الأوسط، وسيوفر لكل من يزوره كل يوم ما يريده وما يطلبه.