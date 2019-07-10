





Omar Marei



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البرغوثي: ابطالنا جاهزون للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال

السفارة الأردنية في كازاخستان تستقبل المنتخب البارلبمي بحفاوة

عمان –

حظيت بعثة المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال باستقبال دافئ وحفاوة كبيرة لحظة وصولها إلى مدينة أستانا صباح الأربعاء من قبل السفارة الأردنية في كازاخستان، وذلك للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق الجمعة بمدينة أستانا وتمتد لعشرة أيام بمشاركة 55 دولة.

وانتدب السيد يوسف عبد الغني السفير الأردني في كازاخستان مساعده نور العلي الذي كان في استقبال البعثة في مطار استانا وأشرف على دخول البعثة الأردنية إلى أوزبكستان وقدم كافة التسهيلات وساهم في تذليل العقبات والصعوبات حتى الوصول إلى مقر إقامة الوفد الأردني.

وفور وصول المنتخب إلى مقر إقامتهم زارهم السفير الأردني يوسف عبد الغني الذ أكد ترحيب السفارة بالوفد الأردني مشددا على تقديم ما يلزم من تسهيلات طيلة فترة إقامة الوفد في استانا، مبديا ثقته بلاعبينا وقدرتهم على العودة بنتائج إيجابية والعديد من الميداليات الملونة.

وبين عبد الغني إلى أن أركان السفارة الأردنية سيتواجدون في حفل الافتتاح يوم الجمعة القادم وستتم متابعة فعاليات البطولة وخصوصا المشاركة الأردنية مؤكدا حرص السفارة على حث الأردنيين المقيمين في كازاخستان لمؤازرة أبطالنا.

من جانبها أشادت الأنسة مها البرغوثي رئيسة الوفد المشارك ببطولة العالم أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية بحفاوة وحسن الاستقبال من قبل اركان السفارة الأردنية، وزيارة السفير إلى مقر إقامة الوفد، مبينة إلى أن مبادرة السفارة الأردنية وسعادة السفير كان لهما الأثر الكبير في نفوس لاعبينا الذين عزموا على أن يعودوا بنتائج إيجابية بعد تلك الحفاوة فضلا على ذلك جاء مكان مقر إقامة الوفد قريب من شارع المغفور له بإذن الله الملك حسين بن طلال في مدينة استانا الأمر الذي منح لاعبينا دفعة معنوية كبيرة واضافية.

وبينت البرغوثي إلى أن لاعبينا خلدوا الأربعاء للراحة بعد عناء السفر الذي امتد لـ24 ساعة بعد ان غادروا العاصمة عمان منذ صباح الثلاثاء، على أن تنطلق تدريباتهم استعدادا للمشاركة في البطولة اعتبارا من الخميس.

وختمت البرغوثي إلى أن لاعبينا جاهزون لبطولة العالم في أستانا التي تعتبر في مقدمة محطات التأهيل إلى بارالمبيك طوكيوا 2020 فضلا عن انها تدخل في نشاط اعداد ابطالنا للمشاركة في النسخة الثانية لدورة العاب غرب أسيا البارالمبية التي يستضيفها الأردن بالفترة من 15-22 أيلول القادم.

وتضم بعثة المنتخب البارالمبي إلى كازاخستان احمد الحياصات مديرا للوفد ومعالجا، عيسى هلال مدربا، و7 لاعبين هم عمر قرادة، جميل الشبلي، عبد الكريم خطاب، معتز الجنيدي، محمد طربش، محمد أبو عرار ومحمد الشنيطي، إضافة للاعبتين ثروة الحجاج وأسماء عيسى.