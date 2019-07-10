توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بيع مجموعة BMW ودايملر AG لتفعيل التعاون المشترك في تطوير أنظمة...

يهدف التعاون بشكل رئيسي إلى تطوير تقنيات أنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتية على الطرق السريعة وأنظمة المساعدة على الركن (جميع مستويات القيادة ذاتية وصولًا إلى المستوى 4)

إطلاق المركبات المزودة بأنظمة القيادة الذاتية بحلول عام 2024

يطبق الشركاء التقنيات المستحدثة بشكل مستقل في كل من الطرازات التابعة لهما

أكثر من 1200 خبير يتعاونون جنبًا إلى جنب في عدة مواقع تابعة للشركات

ميونيخ/شتوتغارت: أطلقت مجموعة BMW وشركة دايملر AG رسميًا تعاونهما المشترك في مجال القيادة الذاتية، ووقع ممثلان عن كل من الشركتين اتفاقية التعاون الاستراتيجي طويل الأمد الذي يركز على التطوير المشترك للجيل القادم من تقنيات أنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتي على الطرقات السريعة وتقنيات الركن الذاتي التي تندرج ضمن المستوى 4 ضمن معايير جميعة مهندسي السيارات. وبالإضافة إلى ذلك تخطط الشركتان لمحادثات مستقبلية تتناول توسيع إطار التعاون الاستراتيجي ليتضمن مستويات أعلى من القيادة الذاتية في المناطق المزدحمة ومراكز المدن. وهذا ما يؤكد على أهمية هذا التعاون وطبيعته الاستراتيجية وتوسعه ليشمل منصات قابلة للتوسع في مجال القيادة الذاتية. كما تفتح اتفاقية التعاون غير الملزمة باب الدخول للشركاء الاستراتيجيين ومزودي القطع.

وتهدف الشراكة إلى تسريع إطلاق هذه التقنيات المتوقع دخولها حيز الإنتاج في أنظمة السيارة المخصصة للمستهلكين بحلول عام 2024. وتعمل الشركتان على إدخال هذه التقنيات إلى طرازات السيارات الخاصة لكل منهما بشكل مستقل. وبهذا يباشر ما يزيد عن 1200 خبير التعاون عن قرب ضمن فرق تضم أعضاء من كل من المجموعتين في عدة مواقع، تتضمن مخيم القيادة الذاتية التابع لمجموعة BMW في مدينة أونترشلايسهايم قرب ميونيخ، ومركز التكنولوجيا التابع لمرسيدس بنز في زيندلفينغن، ومركز دايملر للتكنولوجيا والاختبارات في آيمندينغن. وتتركز جهود الفرق العاملة على تطوير بنية تصميمية يمكن تعديلها بحسب الطلب على الإنتاج لبناء أنظمة مساعدة السائق، بالإضافة إلى مركز مشترك لتخزين البيانات والإدارة والتشغيل وتطوير الوظائف والبرمجيات.

Advertisements

السلامة أولًا للقيادة الذاتية

وكانت كلًا من مجموعة BMW وشركة دايملر، بالتعاون مع Aptiv وأودي وBaidu وكونتينينتال وFCA US LLC وHERE وInfineon وإنتل وفولكس فاجن. قد نشرت وثيقة بيضاء بعنوان "السلامة أولًا للقيادة الذاتية"، تتناول فيها كل ما يتعلق بعوامل الأمان والسلامة لمستويات القيادة الذاتية 3 و4. كما تقدم الوثيقة نظامًا شاملًا لتتبع هذه العملية تتناول الهدف الرئيسي للوثيقة الذي يتمحور حول توفير مستويات أعلى من السلامة مقارنة بالسائق العادي، وصولًا إلى كل من الأهداف الفردية للسلامة والأمان لمختلف العناصر.

القيادة الذاتية لدى مجموعة BMW

تعمل مجموعة BMW على تطوير تقنيات متقدمة للقيادة الذاتي منذ عام 2006، وأسست منصة مفتوحة بالاشتراك مع اختصاصين في هذه التكنولوجيا والمزودين ومصنعي المعدات الخارجيين، للانتقال بهذه التقنيات إلى مجال الإنتاج والاستخدام. ومنذ عام 2017، تجمعت جهود العمل في هذا المجال في مركز القيادة الذاتية الكائن شمال ميونيخ، وقطعت هذه التكنولوجيا أشواطًا طويلة نحو الانتاج والتصنيع على مستوى كبير بفضل دعم الشركاء. ويعتمد المركز برمجيات حديثة لتسريع عملية تطوير المنصة وإعدادا معايير حديثة في هذا المجال. وتجوب أكثر من 70 سيار الطرقات في مختلف أنحاء العالم لاختبار هذه التقنية الحديثة، وتجمع هذه المركبات البيانات بهدف تحسين تعلم الآلات بالذكاء الاصطناعي عن طريق المحاكاة واختبار وظائف جديدة في المستويات من 2 – 5 على أرض الواقع. ومن المقرر أن تيخل الجيل الحالي للتقنيات قيد التطوير مجال الإنتاج عند المستوى 3 للأتمتة في عام 2021 ضمن طراز BMW iNEXT الذي يتضمن أيضًا مزايا قيادة آلية عند المستوى 4 لمشاريع اختبارية محددة.

القيادة الذاتية لدى دايملر

تعمل دايملر على مجموعة مشاريع لتقنيات القيادة الذاتية تشمل المستوى 3 لمركبات للقيادة الآلية بالإضافة إلى المستوى 4 و5. وبرمجت الشركة الرائدة في مجال أنظمة الحماية الفاعلة أنظمتها بالاعتماد على مواردها الداخلية منذ المراحل الأولى. وتشهد سان خوسيه في وادي السيليكون عام 2019 إطلاق أول برنامج اختباري، تنفذه دايملر بالتعاون مع Bosch، على السيارات ذاتية القيادية للمستويين 4 و5 داخل المدن. وليكون ثاني إنجاز يشهده هذه التعاون، وتعمل دايملر على طرح المركبات عالية الأتمتة (المستوى 3) بالإضافة إلى المركبات كلية الأتمتة (المستوى 4 و5) خلال السنوات الأولى من العقد القادم، وتعد مصنع المعدات الوحيد الذي يتمتع بالقدرة على تطبيق القيادة الذاتية في مختلف المركبات، ابتداء من السيارات ووصولًا إلى الحافلات والشاحنات، ولهذا فإنها تعتمد على الحلول القابلة للتعديل لطرح المركبات ذاتية القيادة.