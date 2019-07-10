الامارات | بلدية دبا تعفي 28 مواطناً من رسوم مخالفات البناء

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا تعفي 28 مواطناً من رسوم مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت بلدية دبا الفجيرة بطرح مبادرة إعفاء المواطنين من رسوم مخالفات البناء بنسبة 100% ، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2019، بشرط ألا تزيد مساحة البناء المخالف عن ( 25 ) م² ، وأسفرت المبادرة إعفاء (28) مواطن مخالف لاشتراطات البناء، تزامناً مع عام التسامح 2019م .

وأشار مدير عام بلدية دبا الفجيرة ، المهندس حسن سالم اليماحي إلى أن "المبادرة طرحت تزامناً مع عام التسامح، بهدف تخفيف العبء على المواطنين، والسير على نهج القيادة الرشيدة من خلال طرح عدة مبادرات مجتمعية وتعزيز دور العمل المؤسسي في نشر قيم التسامح ، لافتاً إلى أن الهدف هو تصحيح أوضاع المباني السكنية في الأحياء، وتقديم أفضل الخدمات لسكان المنطقة، وتوعيتهم بالآثار السلبية الناجمة عن تلك المخالفات دون الرجوع إلى الجهات المختصة.

ونوه إلى أن المبادرة جاءت لمراعاة المواطنين وإعطائهم فترة زمنية كافية لتحسين أوضاع أبنيتهم وتصحيح المخالفات دون أعباء مادية، داعياً المخالفين إلى مراجعة الجهات المعنية في البلدية لتصحيح أوضاع المخالفات القائمة قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تدفع مسيرة التطوير في المنطقة وتسهم في ازدهار العمران بشكل عام.

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