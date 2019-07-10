شكرا لقرائتكم خبر عن عامل نظافة بمسجد يعيد مصوغات ذهبية قيمتها 20 ألف درهم لإمرأة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عامل النظافة في مسجد الشيخ محمد بن راشد في منطقة الفقع بدبي، محمد إلياس بعد أن ضرب مثالاً في الأمانة، بإرجاعه مصوغات ذهبية قيمتها 20 ألف درهم لإحدى النساء كانت قد فقدتهم بالمسجد.
وأشارت الدائرة في بيان لها اليوم إلى أن إحدى النساء فقدت الأمل باسترجاع المفقودات التي تتعدى قيمتها 20 ألف درهم، بعدما نسيت أين أضاعتهم عقب تأديتهم صلاة العصر، وحين عودتها مرة أخرى للمسجد بعد مرور بضعة أيام، تعرف عليها العامل هي وزوجها، وأعاد المفقودات الثمينة.
وتم تسليم محمد إلياس شهادة شكر وتقدير، وصرف مكافأة، تقديراً لحسن تصرفه وأمانته، وتشجيعاً لغيره ليحذو حذوه في التحلي بخلق الأمانة، وذلك بحضور مدير عام الدائرة بالإنابة، والمدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، أحمد درويش المهيري، والمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، بطي عبد الله الجميري، والمدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، محمد علي الفلاسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عامل نظافة بمسجد يعيد مصوغات ذهبية قيمتها 20 ألف درهم لإمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.