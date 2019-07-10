"دبي الذكية" تطرح خدمة التبرعات من خلال تحديث تطبيق "دبي الآن"

في إطار المسؤولية المجتمعية وتعزيزاً للعمل الخيري والتطوعي بالتزامن مع "عام التسامح" الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، طرحت "دبي الذكية" وبالتعاون مع دائرة المالية في دبي، تحديثًا جديدًا لتطبيقها الرائد "دبي الآن" - الذي تم تصميمه ليشكل منصة شاملة ومتكاملة لجميع الخدمات الذكية في إمارة دبي، حيث يتيح التحديث الجديد لمستخدمي التطبيق، إمكانية التبرع لأربعة قطاعات من المستفيدين خلال عام التسامح ومن خلال استخدام الهواتف الذكية.

ومن خلال التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين تقديم التبرعات لأربع فئات محددة وهي: التبرعات لأصحاب الهمم ، وأصدقاء مرضى السرطان ، وكبار السن، ومساعدات المعسرين. ويعكس التحديث حرص دبي الذكية ودائرة المالية على تكثيف الجهود المشتركة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للطرفين. كما يعمل الجانبان على تسليم التبرعات بمجرد جمعها عبر التطبيق إلى المستفيدين، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وحول الموضوع، قالت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر ، مدير عام دبي الذكية:" هدفنا الأساسي في دبي الذكية ضمان سعادة مجتمعنا ورفاهية مواطني دبي وسكانها وزوارها. لذا تشكل المسؤولية المجتمعية أولوية قصوى بالنسبة لنا ، لذلك أطلقنا سلسلة من المبادرات والمشاريع التي تسعى إلى تعزيز رفاهية المجتمع المستمرة. "

وأضافت: "بصفتنا الجهة الحكومية المكلفة بتحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل، نسعى بشكل حثيث إلى الاهتمام بتكثيف أنشطتنا ومبادراتنا المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، تمامًا كما نقدم كافة خدماتنا الأخرى بشكل رقمي وسلس. حيث يقدم التحديث الجديد لتطبيق "دبي الآن" الذي أطلقناه بمناسبة عام التسامح، منصة ذكية للمستخدمين يمكنهم من خلالها التبرع للمبادرات الخيرية التي يختارونها بطريقة سهلة وسريعة وآمنه". وأشادت سعادتها بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية لدعم المحتاجين والمتعسرين.

وأبدى معالي المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، ارتياحه للتطورات التي تمرّ بها مسيرة التحوّل الرقمي التي تقودها "دبي الذكية" في الإمارة، معرباً عن أمله في أن تتكلّل جهود جميع الجهات الحكومية بالنجاح في هذا المضمار. وأكّد أن إتاحة القدرة أمام المتعاملين الحكوميين للتبرع عبر تطبيق "دبي الآن" لأربعة قطاعات من المستفيدين "من شأنه دفع عجلات العمل الخيري في الإمارة خلال عام التسامح عبر التيسير على الراغبين في إخراج الصدقات والتبرعات وضمان إيصالها إلى المحتاجين عبر القنوات الرسمية الموثوق بها".

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وقال: "تحرص دائرة المالية في استراتيجيتها على دعم السياسات والإجراءات الكفيلة ببناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تضمن تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة من جميع جوانبها، مع النهوض بالاقتصاد الكلي للإمارة، وما تعاوننا مع دبي الذكية في سبيل تنفيذ التحديث الجديد على تطبيق "دبي الآن"، إلاّ واحدة من خطوات عديدة اتخذناها ونتخذها ضمن استراتيجيتنا القائمة على الأسس المستمدّة من رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة".

يذكر أن منصة وتطبيق "دبي الآن" صممت لتوفير منصة خدمات مركزية موحدة تقدم خدمات سريعة وسلسة وغير ورقية، مما يتيح لسكان وزوار دبي إكمال جميع المعاملات رقمياً وعبر استخدام شبكة الانترنت أ الهواتف الذكية. وقد تم تطوير تطبيق "دبي الآن" ليضم اكثر من 70 خدمة حكومية تقدمها 32 جهة مشاركة وضمن 12 فئة مختلفة وهي: الأمن والعدل، المواصلات العامة، المدفوعات والفواتير، التأشيرات والإقامة، قيادة المركبات، الصحة، الأعمال والتوظيف، التعليم، الإسكان، الإسلام والخدمات العامة.

ويسمح تطبيق "دبي الآن" للمستخدمين بدفع المخالفات المرورية، فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة اتصالات وشركة دو، إلى جانب تعبئة بطاقات سالك أو نول، وكذلك تحديد موقع أقرب مركز تسجيل للمركبات، ودفع ثمن الوقود والخدمات في أي محطة من محطات شركة إينوك، والعديد من المعاملات الأخرى. وتقوم دبي الذكية بشكل مستمر بتزويد التطبيق بمزيد من الخدمات سعياً نحو رقمنه الخدمات الحكومية المطبقة في دبي بنسبة 100% بحلول عام 2021.