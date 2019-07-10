طيران الامارات توفر لزوار دبي عروضاً خاصة على حجوزات الفنادق

أبرمت طيران الإمارات شراكة مع سلاسل فندقية عالمية لتقدم لركابها القادمين إلى دبي وعبرها أسعاراً جذابة خلال الصيف في عدد من الفنادق المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتوفر أمام العملاء، الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات ويسافرون من الآن وحتى 30 سبتمبر (ايلول) 2019، فرصة الاستمتاع بأسعار الصيف الحصرية على الحجوزات في أي من فنادق أكور وأرماني دبي، ومجموعة إعمار للضيافة وماريوت طوال إقامتهم في الدولة.

ويستفيد الزوار من خصم يصل إلى 30٪ على أفضل الأسعار المتاحة التي تقدمها فنادق مجموعة أكور التي تضم علامات تجارية تناسب مختلف الميزانيات.

ويقدم فندق أرماني دبي- الذي يعد معلماً بارزاً- لركاب طيران الإمارات خصماً يصل إلى 35٪ على أفضل الأسعار المتاحة. ويوفر الفندق، الذي يحتل أحد عشر طابقاً من برج خليفة أعلى مبنى في العالم، للزائرين وصولاً مباشراً إلى مول دبي، أكبر وجهة للتسوق والترفيه في العالم أيضاً.

وتدير ماريوت مجموعة من العلامات التجارية، وتقدم سلسلة الفنادق لركاب طيران الإمارات خصمأً يصل إلى 25٪ على أفضل الأسعار المتاحة في أي من فنادقها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم مجموعة إعمار للضيافة- التي تضم علامات تجارية مرموقة بما فيها العنوان للفنادق والمنتجعات وفيدا للفنادق والمنتجعات وروف للفنادق- لعملاء طيران الإمارات خصماً يصل إلى 35٪ على أفضل الأسعار المتاحة. ويمكن للعملاء الذين يحجزون في "العنوان داون تاون" أو "العنوان بوليفارد" أو "العنوان دبي مول" أو "بالاس داون تاون" الدخول مجاناً إلى أكواريوم دبي وحديقة الحيوان تحت الماء ومدينة ألعاب الواقع الافتراضي VR Park في مول دبي.

وتضم دبي، المدينة العالمية النابضة بالحياة مزيجاً من عناصر الجذب، بما في ذلك المعالم المعمارية الرائعة ومراكز التسوق ذات المستوى العالمي والمطاعم الفاخرة. ويستمتع الزوار باستكشاف المدينة وشواطئها الرائعة ومنتجعاتها الفخمة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية الداخلية في مواقع مختلفة.

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اضغط هنا لمعرفة المزيد عن هذا العرض. ينبغي على الزوار إبراز نسخة من تذكرة طيران الإمارات أو بطاقة الصعود إلى الطائرة لموظفي الاستقبال في الفنادق عند تسجيل الوصول.

وبالإضافة إلى العروض على الحجوزات الفندقية، يمكن لعملاء طيران الإمارات الذين يزورون دبي خلال فصل الصيف الاستفادة أيضاً من العروض الحصرية باستخدام "ماي إيميريتس باس" My Emirates Pass التي تحوّل بطاقة صعود الطائرة إلى بطاقة عضوية حصرية توفر مزايا خاصة وخصومات تصل إلى 50٪ للمسافرين في أكثر من 500 مرفق ترفيه وتجزئة في جميع مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتيح البطاقة الحصرية للعملاء استرداد ما يصل إلى 50٪ في أكثر من 400 من المطاعم الفاخرة، والمعالجات في حوالي 50 مرفق سبا وأنشطة ترفيهية مثل التزلج الداخلي والمتنزهات المائية. كما يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة واسترداد ما يصل إلى 30٪ في منافذ البيع بالتجزئة، بما في ذلك العلامات التجارية الشهيرة للأزياء واللياقة البدنية. ويسري عرض "ماي إيميريتس باس" حتى 31 أغسطس 2019.

ويستمتع عملاء طيران الإمارات، الذين يسافرون في جميع الدرجات بوجبات مستوحاة من مختلف مناطق العالم، وأكثر من 4000 قناة منوعة على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، وخدمة الواي فاي حتى 20 ميغابايت مجاناً للبقاء على تواصل مع الأصدقاء والعائلة خلال الرحلة.

لمزيد من المعلومات حول طيران الإمارات، بما في ذلك كيفية حجز الرحلات وقائمة كاملة من الشروط والأحكام الخاصة بالعروض، يمكن زيارة الموقع emirates.com أو وكلاء السفر أو من خلال مكاتب مبيعات طيران الإمارات.