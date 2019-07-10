"الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الرياح النشطة

حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1500 متر أحياناً بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة السرعة، والتي تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة. وأضاف المركز، في بيان له اليوم، أن الرياح تكون مثيرة للغبار والأتربة على معظم المناطق الداخلية خاصة الجنوبية من الدولة، وذلك حتى الساعة 6 من مساء اليوم. اقرأ أيضاً... "الأرصاد" يحذر من استمرار الرياح النشطة واضطراب الموج في الخليج العربي

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