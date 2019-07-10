كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تشاهد كسوف الشمس في الإمارات الأسبوع القادم؟

في الأسبوع المقبل ستشهد الإمارات ظاهرتان فلكيتان: قمر دم يتبعه كسوف جزئي.

سيحدث الخسوف الجزئي للقمر يومي 16 و 17 يوليو ويستمر لمدة خمس ساعات و 34 دقيقة. وقبل الخسوف مباشرة، سيتحول إلى اللون الأحمر.

سيبدأ كسوف الشمس الجزئي في دولة الإمارات في الساعة 10:34 مساءً في 16 يوليو، ويستمر حتى 4.17 صباحًا في اليوم التالي.

ولحسن الحظ، من السهل أن نلقي نظرة على الكسوف الشمسي. وسيكون المشاهدون قادرين على رؤيته من أي مكان من خلال النظر بدون عوائق للسماء، بحسب موقع esquireme.

وفي حين أن دبي تنبعث منها كمية كبيرة من التلوث الضوئي (لأنها مدينة كبيرة فيها العديد من الأنوار)، فإن أولئك الذين يتطلعون إلى التصوير الفوتوغرافي عليهم التوجه إلى الشاطئ أو الصحراء.

وقال حسن الحريري، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي لعلم الفلك، في حديثه لصحيفة غلف نيوز، إن الراغبين بمتابعة خسوف القمر لا داعي للقلق بشأن إيذاء أعينهم.

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وستعقد مجموعة دبي لعلم الفلك محاضرة خاصة وجلسة أسئلة وأجوبة حول الخسوف الجزئي للقمر في ذلك المساء، في مركز الثريا لعلم الفلك في حديقة مشرف بدبي.

وسيكون الحدث السماوي الكبير التالي بعد هذا الحدث يوم 26 ديسمبر، عندما يحدث الكسوف الشمسي السنوي في دولة الإمارات.

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