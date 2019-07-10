ولي عهد الفجيرة يعزي في وفاة فاطمة سبيل الظنحاني

الفجيرة (وام) قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة سبيل الظنحاني أرملة المرحوم كرم جلال الكعبي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مريشيد بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر تقديم واجب العزاء معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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