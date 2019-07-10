4 ملايين درهم من «رحمة» لعلاج 151 مريضاً بالسرطان

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة» منذ تأسيسها أكثر من أربعة ملايين درهم لعلاج 151 مريضاً بالسرطان، إلى جانب العديد من المبادرات للاعتناء بهم.

جاء ذلك لدى استعراض جهود الجمعية وخططها المستقبلية خلال الاجتماع غير العادي لجمعيتها العمومية وآخر لمجلس إدارتها برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بمقر المركز في أبوظبي.

ويأتي عقد هذين الاجتماعين في إطار توجيهات سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، بضرورة متابعة أنشطة جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»، وتوفير كل الدعم اللازم لها في سبيل تحقيق أهدافها المتمثلة في دعم مرضى السرطان معنوياً ومادياً بما يساعدهم على تلقي العلاج اللازم لهذا المرض.

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لجمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة» الموافقة على التعديلات المقترحة للنظام الأساسي للجمعية. كما تم خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية مناقشة حجم المساعدات التي قدمتها الجمعية لعلاج المحتاجين من مرضى السرطان، والتي بلغت منذ تأسيسها وحتى الآن مبلغ (4,310,478.62) درهم قدمت لـ151 مريضاً، حيث ثمّن المجلس الجهود التي بذلتها الجمعية خلال الفترة الماضية في هذا الإطار.

وحرصاً من مجلس الإدارة على زيادة حجم المساعدات المالية التي تقدمها الجمعية إلى المرضى، أكد المجلس في اجتماعه ضرورة تكثيف الجهود التوعوية من أجل تحفيز المجتمع على تقديم التبرعات المالية للجمعية، بما يساعدها على تقديم مساعداتها المالية إلى أكبر عدد من المرضى.

كما تناول الاجتماع الاتفاقيات التي عقدتها الجمعية مع بعض المستشفيات والصيدليات والمصارف والجهات في الدولة، والتي حصلت الجمعية بموجبها على خصومات لأسعار العلاج والأدوية وبعض الخدمات، حيث بلغ مجموع المبالغ التي وفرتها الجمعية بموجب هذه الاتفاقيات (222.000.00) درهم.وناقش الاجتماع إتاحة الجمعية آليات ميسرة للتبرع، بعد إطلاقها موقعها الإلكتروني الجديد (www.rahma.org.ae) الذي يتيح إمكانية التبرع باستخدام البطاقة الائتمانية، إلى جانب تطبيق آلية التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة لمشتركي شركة اتصالات توفيراً للوقت والجهد، كما تستقبل الجمعية أيضاً أموال التبرعات عبر حسابين في مصرف أبوظبي الإسلامي، أحدهما مخصص لأموال الزكاة، إلى جانب حساب آخر للتبرعات المختلفة.

ومن المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها، اجتماعات اللجنة الطبية المختصة التابعة للجمعية، والتي تقوم بدراسة حالات المرضى وتقديم الرأي الطبي فيها، حيث بلغ مجموع الاجتماعات 11 اجتماعاً، كما تمت مناقشة تنظيم الجمعية جلسات للدعم المعنوي والنفسي، حيث بلغ مجموع الجلسات 7 جلسات.