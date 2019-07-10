ملتقى للأطفال والشباب بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) نظّم مكتب الشارقة صديقة للطفل، ملتقى للأطفال والشباب بهدف الاستماع لآرائهم وتطلعاتهم حول مختلف المواضيع، منها الحياة الدراسية والأسرية، واللعب والترفيه، والفنون، والإعلام، وذلك تمهيداً لمشاركة الشارقة في القمة العالمية الأولى للمدن الصديقة للأطفال واليافعين المزمعة إقامتها في مدينة كولونيا في ألمانيا أكتوبر المقبل، وشارك في الملتقى الذي أقيم في مقر مفوضية مرشدات الشارقة، 50 طفلاً وشاباً.

وقالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل: «نسعى من خلال هذا الملتقى للتعرّف إلى آراء الأطفال واليافعين والاستماع لنظرتهم ورؤاهم لإمارتهم، وستمهّد مخرجات الملتقى الطريق نحو حضور وتمثيل الإمارة في القمة العالمية الأولى للمدن الصديقة للأطفال واليافعين في ألمانيا التي تعد فرصة لعرض تجربة الشارقة، والتعرّف على تجارب الأطفال واليافعين من مختلف دول العالم، خاصة أن اثنين من يافعي الشارقة سيمثلان أقرانهم في القمة العالمية».

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