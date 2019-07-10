«الإعلامية» تناقش خطط وتحضيرات «انتخابات استشاري الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) عقدت اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مقر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، اجتماعاً موسعاً بحضور أعضائها ومديري الإعلام في بلديات إمارة الشارقة، تم خلاله مناقشة آلية العمل والاستعدادات لإدارة التغطية الإعلامية في المقار الانتخابية. ترأس اجتماع اللجنة، محمد حسن خلف، عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بحضور أعضاء اللجنة.

وأعرب رئيس اللجنة الإعلامية عن بالغ تقديره لجهود مديري الإعلام في بلديات إمارة الشارقة، مشيداً بدورهم المهم في العملية الانتخابية، ونشر التوعية الإعلامية بأهميتها.

وناقش حضور الاجتماع أبرز الاحتياجات واستعداداتهم وخططهم في توفير التغطية الإعلامية المثلى للعملية الانتخابية عبر مختلف منافذ وسائل الإعلام، مع اقتراب موعد بدء العملية الانتخابية.

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