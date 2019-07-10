حاكم عجمان وعمار النعيمي يؤكدان تقديم خدمات عالية التميز والجودة

عجمان (وام)

تسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، نسخة من المخطط الحضري لمدينتي مصفوت والمنامة 2030 والذي تم إعداده من قبل دائرة البلدية والتخطيط.

وأكد سموهما أن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أصبحت اليوم منارة للإعلاء والتشييد والاهتمام بالبنية التحتية وتقديم خدمات ذات مستوى عالٍ من التميز والجودة من خلال مجموعة مبادرات متكاملة، يشرف عليها كادر من المواطنين المؤهلين.

وأعرب سموهما عن سعادتهما واعتزازهما بإعداد مشروع المخطط الحضري لمدينتي مصفوت والمنامة 2030 والذي يوضح الخطوط العريضة والفصول المهمة لدفع عجلة التنمية والازدهار في مدينة عجمان ومدنها الأخرى، وإحداث النهضة المتكاملة والشاملة في كل نواحي الحياة، وأكد سموهما أن هذا المخطط سيكون له الأثر الواضح على أهالي الإمارة.

وأوضح سموهما أن قطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط يعد من القطاعات المتميزة، وقدم الكثير من المخططات لمشاريع حيوية أسهمت بشكل كبير في تحقيق التميز في مجال تنفيذ البنية التحتية لإمارة عجمان، كما واكب بشكل دائم متطلبات السكان ووقف على احتياجاتهم وجعل سعادتهم محور عمله وهدفه الدائم، كما لم يتوان عن مواكبة كل جديد وتفعيل التقنيات الحديثة التي ترتقي بعمله وتدفع عجلة الازدهار في الإمارة على أسس صحيحة، والتي تنعكس على الإمارة بشكل أوسع.

وأشاد سموهما بدور وجهود القائمين على دائرة البلدية والتخطيط الذين يشرفون على وضع الخطط المتكاملة لتطوير إمارة عجمان، وتبنيها المشروعات والمبادرات المميزة التي تحقق أهدافها السامية، إضافة إلى ما تنفذه من مشاريع طرق وإسكان وبنية تحتية لتحقيق استراتيجيتها الرامية لإيجاد بيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل الإمارة.

جاء ذلك عقب استماع سموهما من الدكتور المهندس محمد بن عمير وفريق العمل إلى شرح واف حول مشروع المخطط الحضري لمدينتي مصفوت والمنامة.

واستعرض فريق العمل من خلال المخططات، أهمية هذا المشروع، وسعي دائرة البلدية والتخطيط لوضع منظومة متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة في إمارة عجمان.

واطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية وأهداف المشروع والذي تطمح الدائرة من خلاله إلى تفعيل منهج لتحديد وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية والأنشطة المختلفة بهدف خلق مدينة قادرة على الاستدامة في مواجهة الظروف المتغيرة، واستحداث أدوات لتحقيق التنمية المستدامة للمدينة وضمان الخروج باستراتيجية عملية قابلة للتطبيق، تشارك في وضعها الجهات المعنية كافة وشركاء التنمية بالمدينة لضمان الالتزام بالرؤية المستقبلية المقترحة، وحسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة، وتحديد الموارد المالية اللازمة لتمويل عملية التنفيذ، بالإضافة إلى المخرجات التفصيلية للدراسة.

وقدم فريق العمل لسموهما نبذة على مراحل العمل بمشروع المخطط الحضري الشامل لمدينتي مصفوت والمنامة، والمخطط الشامل للطرق والنقل 2030 والخطط التشغيلية لتقديم حلول بمخططات متكاملة، تعكس نمواً ذكياً للمدينة، مع الفهم الكامل لكل التحديات والفرص الممكنة لها، وإعداد دراسة استراتيجية لها وتوقعات اقتصادية مؤثرة على التمدد العمراني للمنامة ومصفوت لوضع تصور واقعي للزيادة في النمو السكاني للربط الاستراتيجي للإمارة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن مدينتي مصفوت والمنامة أجزاء من إمارة عجمان، وتطويرهما واجب علينا جميعاً، وبين أن مشروع المخطط الحضري الشامل لمدينتي مصفوت والمنامة 2030 هو أهم المشاريع التي ستعكف الدائرة على إنجازه خلال الفترة المقبلة.