حاكم رأس الخيمة: إنجازات الدولة انعكاس لاهتمامها بالتعليم العالي

رأس الخيمة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، الدكتور المهندس علي غانم الطويل الحاصل على شهادة الدكتوراه في التفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل، والدكتورة أسماء أحمد حسن النعيمي الحاصلة على شهادة الدكتوراه في السعادة المؤسسية في دولة الإمارات، وذلك من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: إن الإنجازات الحضارية والمكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي هي انعكاس لاهتمام الدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وسعيها للارتقاء بالمعرفة بين أبنائها والتي تسهم في تعزيز تنافسية الدولة في المجالات كافة وعلى الصعد كافة.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الدكتور علي الطويل، والدكتورة أسماء النعيمي، على هذا الإنجاز، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في خدمة الدولة.

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