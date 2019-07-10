حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل «التخطيط العمراني»

الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 2019م بشأن إعادة تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة، ونص المرسوم الأميري على أن يُعاد تشكيل المجلس برئاسة سموه، وعضوية كل من: المهندس صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري، مستشار دائرة التخطيط والمساحة – نائباً للرئيس، والدكتور المهندس راشد عبيد جمعة الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والمهندس خالد بطي عبيد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والمهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة.

ووفقاً للمرسوم الأميري يستمر المهندس خالد محمد عبدالله سلطان آل علي في ممارسة صلاحياته واختصاصاته كأمين عام لمجلس التخطيط العمراني، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كلٌّ فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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