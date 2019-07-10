قرقاش يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

أبوظبي (وام) التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس، باتريسيو فوندي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش - خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي - حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وشكر وزير الدولة للشؤون الخارجية مساهمة السفير فوندي في تطوير هذه العلاقة، والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال فترة عمله في الدولة.

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