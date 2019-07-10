الهاملي وميثاء الشامسي يبحثان تعزيز العلاقات مع موريتانيا

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، محمد الهيبة، السفير الموريتاني لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء بديوان الوزارة في أبوظبي، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خصوصاً في مجالات العمل. كما جرى استعراض واقع سوق العمل في الدولة والتشريعات والسياسات والمبادرات التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين لضبط وتنظيم السوق، وتعزيز التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وضمان حقوقهما. حضر اللقاء الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية.

وبحثت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال استقبالها محمد الهيبة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة، العلاقات الأخوية والوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

ورحبت معاليها في بداية اللقاء الذي يأتي في إطار توثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالسفير الموريتاني، وتمنت له كل التوفيق في مهام عمله في الدولة، مؤكدة أن القيادة الرشيدة بالدولة تحرص على دعم هذه العلاقات وتعزيزها.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والوطيدة بين البلدين، وسبل دعمها، من خلال تبادل التجارب والخبرات، خاصة في مجال المرأة والأسرة.

وفي هذا الإطار، أشارت معاليها إلى الدور الكبير الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مجال تمكين المرأة في القطاعات كافة، بالإضافة إلى رعاية الأسرة والشباب وتعزيز أدوارهم في المجتمع.