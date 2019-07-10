البواردي يشيد بعلاقات الصداقة مع ألمانيا

أبوظبي (وام) استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في وزارة الدفاع صباح أمس، إرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بالسفير الألماني، وأشاد بعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة والوفد المرافق للضيف.

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