الطقس اليوم صحو والرياح معتدلة

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة نهاراً مثيرة للغبار والأتربة تتحول خفيفة إلى معتدلة السرعة مساء.

وحركة الرياح: شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية مساء /‏20 - 30 كم/‏ساعة، تصل إلى 40 كم/‏س أحياناً. والخليج العربي: مضطرب يصبح متوسط الموج مساء فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:53 والمد الثاني عند الساعة 07:29 والجزر الأول عند الساعة 12:33 والجزر الثاني عند الساعة 02:07 وفى بحر عمان: متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:48 والمد الثاني عند الساعة 05:27 والجزر الأول عند الساعة 09:23 والجزر الثاني عند الساعة 22:57.

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