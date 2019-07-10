مشاركة بحرينية مميزة في «أبوظبي للصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

يحظى معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 27-31 أغسطس المقبل في مركز أبوظبي الدولي للمعارض، بمشاركة بحرينية متميزة امتداداً لمشاركاتها الفاعلة في دورات المعرض السابقة، سواء على مستوى الشركات والهيئات، أو على مستوى الهواة والمهتمين بالرياضات التراثية العريقة.

ويشهد المعرض، الذي يعد الأكبر من نوعه في مجال الصيد والفروسية والحفاظ على التراث، في دورته هذا العام عدداً كبيراً ومنوعاً من العارضين من الإمارات ومن مختلف دول العالم، كما يشهد مشاركات واسعة من شركات محلية وأجنبية في العديد من القطاعات التي يضمها المعرض مثل قطاعات رحلات الصيد والسفاري والصقارة والمنتجات والخدمات البيطرية والصيدلانية والفروسية والتعزيز والحفاظ على التراث الثقافي والفنون والحرف اليدوية وأسلحة الصيد. وتتميز الدورة الجديدة بإضافة قسم وسائل الإعلام.

وتحظى فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية باهتمام عشرات الآلاف من الزوار من كافة أنحاء دولة الإمارات، ودول الخليج، حيث نجح في استقطاب أكثر من 100 ألف زائر من أكثر من 120 دولة في دورته الماضية، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة كون المعرض ملتقى لعشاق الصيد والفروسية ومحط أنظار كبريات الشركات العربية والعالمية.

وقال معالي ماجد المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض: إن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، يهدف منذ انطلاقته 2003 إلى الارتقاء برياضة الصيد بالصقور والفروسية، والمحافظة على التراث العربي الأصيل، ولا شك أن تقديم موعد انطلاق المعرض هذا العام ليكون في الفترة من 27-31 أغسطس 2019، بغرض استباق موسم المقناص، لكي يستطيع الصقارون شراء مستلزمات الصيد والقنص قبل بداية الموسم بفترة كافية، سيزيد من حضور ومشاركة أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي في المعرض، كما أن المعرض يقام هذه السنة في شهر أغسطس، أي قبل بدء العام الدراسي، وهو ما يتيح فرصا أكبر لحضور الأسر الخليجية للمعرض طوال أيامه، والاستمتاع بكافة فعالياته، حيث ستشهد الدورة السابعة عشرة للمعرض العديد من الأنشطة والعروض والمسابقات وورش العمل التدريبية على الفنون التقليدية والمنتجات والحرف اليدوية والأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال ولكل أفراد العائلة.

وأضاف معاليه: إن المشاركة الخليجية المتميزة جداً في دورات المعرض السابقة، وبشكل أخص في دورة هذه السنة 2019، تعكس عمق العلاقة الأخوية والترابط الحقيقي بين الدول الخليجية الشقيقة، حيث عبرت الشركات الخليجية المشاركة عن ارتياحها العميق لمدى الدعم والرعاية التي تقدمها اللجنة المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وقال الشيخ خالد بن عبد الله بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات: أظهرت الدورات السابقة من المعرض الاهتمام الكبير الذي يوليه أبناء مملكة البحرين لحضور المعرض، مثلهم في ذلك مثل بقية أبناء الخليج الذين يعتزون برياضتي الصيد والفروسية باعتبارهما رياضتين أصيلتين متجذرتين في وجدان سكان المنطقة، خاصة أن المعرض أصبح مناسبة سنوية ينتظرها كل محبي التراث والثقافة والفن والمتعة والجمال، من جميع فئات المجتمع والأعمار من كافة أنحاء العالم.

وأضاف: بهذه المناسبة نبارك للإمارات الشقيقة التي تنظم وتستضيف هذا المعرض المكانة العالمية التي حققها عبر دوراته الماضية، ونعتبر ذلك نجاحا لنا جميعا، حيث إنه يصب في إبراز تراثنا وثقافتنا المشتركة، وهذا ليس جديدا على الإمارات التي عودتنا على أن تكون رائدة في التميز والعطاء والابتكار.