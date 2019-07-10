الامارات | سائق يهدد ابنة مخدومه بمقاطع فاضحة

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يهدد ابنة مخدومه بمقاطع فاضحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية سرقة وتهديد بممارسة الرذيلة، متهماً فيها سائق آسيوي، (33 سنة)، إذ ارتبط المتهم بعلاقة آثمة مع ابنة مخدومه، وهدّدها بنشر مقاطع فيديو وصور فاضحة لعلاقتهما المحرّمة، إذا لم تستمر في هذه العلاقة، إضافة إلى أنه سرق من مكان عمله محفظة نقود وسواراً ذهبياً و2000 درهم وحقيبة يد، واعترف المتهم بجريمته.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهم أقر بتهمتي السرقة والتهديد، موضحةً أنه يعمل لدى كفيله (والد المجني عليها) منذ 10 سنوات، سائقاً وخادماً، في المنزل والشركة، وأنه ارتبط بعلاقة آثمة مع ابنة كفيله (المجني عليها)، وهي في عمر 16 عاماً، وعندما أرادت إنهاء تلك العلاقة، ثار عليها غضباً وهددها بأنه سيبلغ والدها بما حدث بينهما، إن لم تستمر في علاقتهما وتنتهي بالزواج، أو تدفع له مبلغاً كبيراً من المال. وأشارت التحقيقات إلى أنه عندما لم تستجب المجني عليها لمطالبه، توجه إلى سكنها، تحديداً غرفة نومها، وسرق محفظتها وسواراً ذهبياً وحقيبة يد.