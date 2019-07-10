الامارات | «الخارجية» تدعو المواطنين إلى الحيطة عند الاستثمار في الخارج

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تدعو المواطنين إلى الحيطة عند الاستثمار في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المواطنين الراغبين في الاستثمار أو شراء أراض خارج الدولة، التأكد من القوانين الخاصة بالاستثمار أو شراء الأراضي، وسندات الملكية للبائع، وبقية الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن، قبل الدخول في أي أعمال وصفقات تجارية.

وأكدت الوزارة عبر خدمة «تواجدي»، أهمية تجنب حمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التنقل، ويفضل استخدام بطاقات الائتمان أثناء السفر إلى الخارج، تجنباً لاحتمالات التعرض للسرقة أو حوادث الاعتداء.

ونبّهت الوزارة إلى أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي»، عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، وهي الخدمة التي تهدف إلى تسهيل التواصل مع المواطنين ووزارة الخارجية للوصول إليهم ومساعدتهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء وجودهم خارج الدولة، مؤكدة أهمية التعرف إلى كل أرقام التواصل الخاصة ببعثات الدولة التمثيلية وأرقام الطوارئ في الدولة المراد السفر إليها مسبقاً، لسهولة الرجوع إليها.

وأكدت ضرورة احترام القوانين العامة للبلد المضيف، وعدم تجاوزها، والتعاون مع الجهات الرسمية لدى الوصول إلى مطار البلد المقصود، والإفصاح عن المبالغ المالية النقدية من 10 آلاف يورو أو أكثر لدى موظفي الجمارك، والتقيد بكل إجراءات السلامة في المطارات، والخضوع لتقنية الماسح الضوئي لتفتيش الركاب المطبق في بعض الدول.

ونصحت «الخارجية» بحفظ المستندات الرسمية من جوازات السفر وتذاكر طيران ومقتنيات شخصية ثمينة في أماكن آمنة، وعدم رهن جواز السفر أو الهوية الوطنية لدى أي جهة مهما كان الأمر، وعدم السماح لأجهزة الأمن في الدولة المضيفة بتفتيش مكان الإقامة من دون وجود إذن بالتفتيش من وكيل النيابة أو السلطة المختصة، وفي حال التحقيق في أي قضية يجب الإصرار على وجود المحامي، وإبلاغ بعثة الدولة.

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في سياق متصل، حذرت سفارة الإمارات في بانكوك عبر حسابها على موقع «تويتر»، المواطنين، من أن السلطات التايلاندية تحظر حيازة وتدخين السجائر الإلكترونية بكل أنواعها، مشيرة إلى أن المخالف يتعرض لدفع غرامة مالية أو عقوبة السجن أو العقوبتين معاً.

وذكرت أن القانون التايلاندي يسمح لكل مسافر قادم إلى المملكة التايلاندية، بحمل 200 سيجارة، أي ما يعادل 10 علب صغيرة، وتفرض غرامة مالية على من يتجاوز الحد المسموح به، مع مصادرة السجائر.

جواز طوارئ إلكترونياً

أتاحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خدمة إصدار جواز الطوارئ للمواليد الجدد حتى عمر سنة، من خلال البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، وتبلغ رسومه 100 درهم.

وتشمل الوثائق المطلوبة، صورة شهادة ميلاد الطفل مصدقة من وزارة خارجية بلد المقر وبعثة الدولة في الخارج، وصورة عن جواز سفر الأب أو بطاقة الهوية، وصورة عن جواز سفر الأم، وصورة عن خلاصة القيد كاملة، وإذا كانت الزوجة غير مضافة في خلاصة القيد (مواطنة أو أجنبية) يتم إرفاق صورة عقد الزواج (مصدقة من وزارة خارجية مقر البعثة أو السفارة).

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يمكن لمواطني الدولة التقديم على جواز الطوارئ إلكترونياً بسهولة في حال فقدان الجواز في الخارج، من خلال موقع الوزارة.