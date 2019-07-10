الامارات | بلدية أبوظبي تطور أحدث أنظمة إدارة المسالخ في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تطور أحدث أنظمة إدارة المسالخ في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية أبوظبي عن وضعها اللمسات الأخيرة على أحدث برامج إدارة وتشغيل المسالخ في العالم، ضمن إطار حرصها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف أحدث التقنيات والأفكار التي من شأنها الارتقاء بالأداء وخدمة المتعاملين، وفقاً لأرفع المعايير العالمية من حيث متطلبات الصحة وجودة الخدمات التي تحقق تطلعات الجمهور.

وقال مدير إدارة تقنية المعلومات، أحمد عبدالصمد الحمادي، إن نظام إدارة المسالخ راعى، خلال جميع مراحل تصميمه كافة، الجوانب التقنية التي تضمن حفظ البيانات على جداول خاصة، تم وضعها على خوادم البلدية (Servers)، والتي تستوعب عدداً غير متناهٍ من البيانات، بما يضمن استمرارية الأعمال، وإمكانية الرجوع إليها حتى بعد سنوات عدة.

وأكد أن النظام استخدم كل التقنيات الحديثة، بإرسال الرسائل النصية في نهاية يوم العمل إلى مجموعة العمل المعنية في النظام، مع أتمتة كاملة لجميع التقارير والشهادات التي تصدر من خلاله.